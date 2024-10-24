70公斤男「站蹲」馬桶爆裂 雙臀嚴重割傷急診

林順久醫師提醒上廁所最要不得的還是站上馬桶蹲廁，在坐式馬桶上「亞洲蹲」相當危險。（阮綜合醫院提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕50歲高姓男子到友人家聚會，因患有腸躁症，餐後一陣陣便意衝撞腸道，他「站蹲」馬桶上，不料馬桶承受不了他70公斤重量，突然爆裂，直接摔跌，屁股坐在碎裂的陶瓷上，造成右邊臀部從右至左一道長25公分、深5.5公分的撕裂傷，左臀也有約5公分長較淺的傷口，被朋友送醫急診。

阮綜合醫院考量一般手術處理這樣的傷口，因擔心排泄物容易引發感染，大多不建議縫合，但考量高先生的傷口深又長，不縫合又無法癒合，醫療團隊最後採取傷口清創後，縫合並另造瘻口排便，把感染風險降到最低，手術歷時1小時又30分鐘。

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幸好高先生並未發生感染問題，住院1週出院，約3週後回診拆線，大腸直腸外科醫師林順久表示，高先生被朋友送至醫院急診，經檢查發現未傷及重要神經、 血管、生殖器，本身雖有腸躁症及內痔，不過，因傷口深及臀大肌，旦距離肛門極近，一般手術會考慮排泄物容易引發感染，大多是不予縫合的。

林順久說，肛門外傷的影響不容小覷，嚴重程度會使手術治療上增加複雜性，最常見是嚴重感染，肛門皮膚皺褶多周圍組織豐富，一旦傷口癒合不良或感染，治療過程將十分棘手，甚至可能影響排便功能，導致失禁留下後遺症，但其傷口深又長，不縫合又無法癒合，最後決定縫合，並另造瘻口排便，把感染風險降到最低。

林順久提醒上廁所最要不得的還是站上馬桶蹲廁，在坐式馬桶上「亞洲蹲」，不僅增加馬桶承重壓力，也可能因重心不穩而滑倒或跌倒摔傷，不能不慎。

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