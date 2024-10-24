自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

70公斤男「站蹲」馬桶爆裂 雙臀嚴重割傷急診

2024/10/24 21:13

林順久醫師提醒上廁所最要不得的還是站上馬桶蹲廁，在坐式馬桶上「亞洲蹲」相當危險。（阮綜合醫院提供）

林順久醫師提醒上廁所最要不得的還是站上馬桶蹲廁，在坐式馬桶上「亞洲蹲」相當危險。（阮綜合醫院提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕50歲高姓男子到友人家聚會，因患有腸躁症，餐後一陣陣便意衝撞腸道，他「站蹲」馬桶上，不料馬桶承受不了他70公斤重量，突然爆裂，直接摔跌，屁股坐在碎裂的陶瓷上，造成右邊臀部從右至左一道長25公分、深5.5公分的撕裂傷，左臀也有約5公分長較淺的傷口，被朋友送醫急診。

阮綜合醫院考量一般手術處理這樣的傷口，因擔心排泄物容易引發感染，大多不建議縫合，但考量高先生的傷口深又長，不縫合又無法癒合，醫療團隊最後採取傷口清創後，縫合並另造瘻口排便，把感染風險降到最低，手術歷時1小時又30分鐘。

幸好高先生並未發生感染問題，住院1週出院，約3週後回診拆線，大腸直腸外科醫師林順久表示，高先生被朋友送至醫院急診，經檢查發現未傷及重要神經、 血管、生殖器，本身雖有腸躁症及內痔，不過，因傷口深及臀大肌，旦距離肛門極近，一般手術會考慮排泄物容易引發感染，大多是不予縫合的。

林順久說，肛門外傷的影響不容小覷，嚴重程度會使手術治療上增加複雜性，最常見是嚴重感染，肛門皮膚皺褶多周圍組織豐富，一旦傷口癒合不良或感染，治療過程將十分棘手，甚至可能影響排便功能，導致失禁留下後遺症，但其傷口深又長，不縫合又無法癒合，最後決定縫合，並另造瘻口排便，把感染風險降到最低。

林順久提醒上廁所最要不得的還是站上馬桶蹲廁，在坐式馬桶上「亞洲蹲」，不僅增加馬桶承重壓力，也可能因重心不穩而滑倒或跌倒摔傷，不能不慎。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中