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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》霜降「備孕養卵」黃金期 醫籲多吃這3種食材

2024/10/23 19:05

黑芝麻可滋補肝腎、潤燥養血，有助於調理體質，改善卵巢功能。（圖擷取自photoAC）

黑芝麻可滋補肝腎、潤燥養血，有助於調理體質，改善卵巢功能。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕霜降來臨，這是秋季的最後一個節氣，也代表寒冷的冬天即將到來。台北宜蘊中醫診所醫師沈俐伶指出，霜降時節是養卵的黃金時期，建議多吃百合、黑芝麻和熟地黃，可提高提高生育機會。

沈俐伶表示，隨著天氣轉涼，想要懷孕的女性應注意「補腎、養血」，以維持卵巢的最佳功能，並說明3種食材可以幫助女性在秋冬交替的時期，保持卵巢功能穩定，增好孕。

●百合：有寧心安神之效，特別適合熬夜、月經失調的女性。

●黑芝麻：滋補肝腎、潤燥養血，有助於調理體質，改善卵巢功能。

●熟地黃：補腎養陰，有助於改善子宮內膜環境，可以與當歸、山藥等一起煮湯。

沈俐伶醫師指出，霜降時節是養卵的黃金時期。隨著天氣轉涼，重點應放在「補腎、養血」，來維持卵巢的最佳功能。（宜蘊中醫診所提供）

沈俐伶醫師指出，霜降時節是養卵的黃金時期。隨著天氣轉涼，重點應放在「補腎、養血」，來維持卵巢的最佳功能。（宜蘊中醫診所提供）

霜降養生飲食 潤燥補氣增抵抗力

沈俐伶指出，霜降後天氣逐漸轉涼，人體更容易感受到乾燥，免疫系統也可能變得較為低弱，因此飲食上應多選擇潤燥補氣的食材，來增強身體抵抗力。

●白木耳：有生津潤肺的效果，可以對抗秋季乾燥，建議與紅棗、蓮子煮成甜湯，滋潤效果更佳。

●蓮藕：具清熱潤燥之效，能緩解喉嚨乾癢、皮膚乾裂等「秋燥」症狀。

●山藥：健脾補肺，還能補腎固精，適合燉湯或清炒。

●紅棗、枸杞：常用的補氣養血中藥材，有助於提升免疫力，建議泡茶、燉湯或煮粥食用。

紅棗、枸杞有助於提升免疫力，建議泡茶、燉湯或煮粥食用。（資料照）

紅棗、枸杞有助於提升免疫力，建議泡茶、燉湯或煮粥食用。（資料照）

調整生活習慣 保持溫暖、增強體質

沈俐伶指出，霜降後的早晚溫差加大，腰部、腹部的保暖尤其重要，以免影響腹腔及骨盆腔的血液循環。此外，保持充足的睡眠，避免熬夜，能夠幫助身體在季節交替時期維持良好的免疫力。適度的輕運動，如瑜伽或皮拉提斯，能夠幫助促進血液循環，提升抵抗力。

沈俐伶醫師提醒，透過作息、進行適當的運動，以及溫潤的飲食調養，能夠有效提升身體免疫力，為迎接寒冷的冬天做好準備。（宜蘊中醫診所提供）

沈俐伶醫師提醒，透過作息、進行適當的運動，以及溫潤的飲食調養，能夠有效提升身體免疫力，為迎接寒冷的冬天做好準備。（宜蘊中醫診所提供）

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