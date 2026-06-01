30多歲也可能中招！ 研究揭年輕大腸癌患者更容易拖到晚期

研究顯示，年輕大腸癌患者確診時更容易已進入晚期階段。圖為就醫情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕大腸癌過去常被視為中高齡疾病，但最新研究顯示，患者年齡正持續下降。瑞士研究團隊分析超過9萬6000名患者資料發現，50歲以下的大腸癌病例近年持續增加，部分患者甚至只有30多歲，而且沒有家族病史，確診時往往已進入較晚期階段。

根據《SciTechDaily》報導，這項由瑞士日內瓦大學（University of Geneva）與當地癌症登錄機構合作完成的研究，分析1980年至2021年間共9萬6410例大腸癌病例。結果顯示，50歲以下患者約占所有病例6.1%，發生率多年來持續上升；相較之下，50歲以上族群的大腸癌發生率則呈下降趨勢。

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研究共同作者、日內瓦大學醫院外科醫師梅耶（Jeremy Meyer）指出，近年已出現愈來愈多30多歲患者，其中部分人既沒有家族病史，也沒有已知遺傳風險。由於年輕族群通常不會把腹痛、排便習慣改變或糞便帶血等症狀與癌症聯想在一起，因此容易延誤就醫。

研究也發現，50歲以下患者確診時已有癌症轉移的比例接近28%，高於年長患者約20%。研究人員認為，這顯示許多年輕患者是在疾病發展較晚期時才被發現。

晚期確診比例較高 原因仍待釐清

至於年輕人大腸癌增加的原因，目前仍無定論。研究團隊指出，飲食與生活型態改變、肥胖增加，以及早年環境暴露可能影響腸道菌相等因素，都被認為是潛在原因，但現階段尚無單一因素能完整解釋這股趨勢。

研究人員提醒，持續腹痛、排便習慣改變、糞便帶血或不明原因體重下降等症狀，不應單純歸咎於腸胃不適而忽視。部分國家已將大腸癌篩檢起始年齡下修至45歲，希望能更早發現病例並提高治療成功率。

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