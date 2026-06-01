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健康 > 杏林動態

6/9新竹智慧醫療研討會 聚焦AI臨床決策與流程優化

2026/06/01 10:53

新竹臺大分院6月9日將舉辦「智慧醫療研討會」。（記者廖雪茹攝）

新竹臺大分院6月9日將舉辦「智慧醫療研討會」。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為促進醫療機構與科技產業的跨域合作，新竹臺大分院將在本週六（9日）舉辦「智慧醫療研討會」，聚焦人工智慧於臨床決策與醫療流程優化的實務應用，探討AI如何提升診斷效率、強化醫療品質及減輕臨床人員工作負擔，期吸引醫療與科技領域專業人士關注。

新竹臺大分院表示，這次研討會以「人工智慧及數位科技於醫院實務應用」為主軸，深入探討AI於臨床決策支援的關鍵應用，包括疾病初步篩檢、風險預測、個人化治療建議及預後評估等面向，透過產業專家與臨床案例分享，呈現人工智慧如何強化診療精準度與決策品質，提升臨床照護成效。

此外，活動也聚焦醫療數位轉型於臨床場域的實務應用，包括AI病歷語音生成、智慧導覽服務及即時定位系統（RTLS）於醫療流程與安全管理之導入，突顯數位科技在降低醫護行政作業負擔、提升臨床效率及優化病人就醫體驗方面的具體效益。

研討會中，將邀請廣達電腦股份有限公司分享AI 於突發性耳聾臨床決策與個人化治療評估的應用，以及倍智醫電股份有限公司介紹AI於阻塞型睡眠呼吸中止的初步篩檢與風險預測應用，呈現人工智慧於實際醫療場域的落地成果。

新竹臺大分院表示，研討會將展現智慧醫療於臨床照護與醫院管理的應用成果，並促進醫療機構與科技產業的跨域合作，期待加速人工智慧於醫療場域的應用落地，進一步提升醫療服務品質與整體運作效率。 

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