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健康 > 杏林動態

岡山健康台灣深耕示範中心開張 導入AI、VR強化出院照護

2026/05/31 15:37

民眾在「健康台灣深耕示範中心」，可親身體驗各項智慧科技輔具。（記者蘇福男攝）

民眾在「健康台灣深耕示範中心」，可親身體驗各項智慧科技輔具。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立岡山醫院「健康台灣深耕示範中心」今（31）日熱鬧開張，中心整合智慧科技輔具、AI健康雲平台與虛擬實境（VR）訓練模組，串聯醫院、基層診所與社區據點，提供出院病患長照資源銜接與家庭照護需求的建議對策。

岡山醫院「健康台灣深耕示範中心」設在竹圍國小校門口正對面，分為智慧復能區、居家環境模擬區和多功能共生教室，實體展示客廳軌道式爬梯機、防跌設計、臥室醫療床、夜間感測燈、浴廁防滑地板、緊急求助鈴、光纖防跌倒感應器、毫米波防跌倒偵測器，以及減輕人力搬運的分離式移位床等設備，民眾可親身體驗。

啟動儀式今天上午10點半在竹圍國小風雨球場熱鬧登場，由秀傳醫療體系總裁黃明和、民進黨和國民黨高雄市長參選人賴瑞隆、柯志恩、市議員林志誠、方信淵、宋立彬和衛福部科技發展組簡任秘書張連成等人共同按鈕揭幕。

岡山醫院院長于慶龍表示，當前社區普遍面臨照顧人力不足、醫療與長照資訊斷裂及慢性病患者再住院率偏高等挑戰，藉由健康台灣深耕計畫，醫院以自身為核心，攜手在地基層診所、社區照護據點及銀髮健身俱樂部，共同建構以「30分鐘生活圈」為範圍的照護支持體系，強化出院後的轉銜機制，透過「資訊共享、決策共享、成果共享」的運作模式，讓腦中風等急性後期個案在黃金復原期內，能有效銜接社會處方箋與在地資源，提升整體照護成效。

高雄市立岡山醫院「健康台灣深耕示範中心」今（31）日熱鬧開張。（記者蘇福男攝）

高雄市立岡山醫院「健康台灣深耕示範中心」今（31）日熱鬧開張。（記者蘇福男攝）

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