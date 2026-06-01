安南醫院攜手宏科醫院 南科周邊腎友免長途奔波

宏科醫院血液透析室由院方及善化在地人士共同剪綵啟用。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕安南醫院與台南善化宏科醫院攜手，成立宏科醫院血液透析室，並於今（1）日開幕，南科周邊的善化、新市、安定洗腎腎友，可就近享有醫學中心級的醫療服務，免去長途奔波。初期有7張病床，目標則希望未來能增至15床。

開幕儀式由宏科醫院院長陳琮琳、安南醫院腎臟科主任林軒名、善化區長譚乃澄及多位里長共同剪綵。陳琮琳表示，全台洗腎人口將近10萬人，善化地區受惠於南科快速發展，但高品質透析資源長期密度不足，許多腎友必須往返市區就醫，單趟車程就至少需要半小時，1週3次，負擔相當沉重，成立血液透析室，讓周邊的腎友可以就近洗腎。

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林軒名說，宏科血液透析室由安南醫院團隊進駐，4大特色包括專科團隊駐診、急重症綠色通道、高階透析設備、智慧照護系統，且規劃有單人房及雙人房，均有健保給付，提供腎友洗腎時更舒適的空間。

台南善化宏科醫院血液透析室規劃有單人房及雙人房。（記者劉婉君攝）

林軒名指出，南科周邊聚集大量高強度工作的科技業勞動力，因長期高壓、作息不規律，極易淪為「三高」的高風險族群，未來也會結合預防醫學與健康管理，協助民眾早期篩檢。

宏科醫院血液透析室服務時間為每週一、三、五早上8時至中午12時30分。

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