健康網》常覺得心臟像被撞擊 醫揭心悸與心律不整關係

心悸是許多人常見的不適症狀，可能與心律不整有關。部分嚴重心律不整可能引發心臟驟停與猝死，不可輕忽；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕根據衛福部資料顯示，心臟疾病高居台灣十大死因第2位，當民眾出現胸口突然怦怦跳、心臟像被撞擊般的不適感時，常憂心自己是不是有心臟病。中華民國心臟醫學會專科指導醫師、宇平診所心臟科醫師劉中平指出，心悸是一種症狀，而心律不整則可能是造成心悸的原因之一。嚴重的心律不整會導致生命危險，若有懷疑仍應配合醫師檢查與評估，確認是否存在危險性的心臟問題。

劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文分享，在許多年輕人的觀念中，心律不整似乎比心悸更可怕，但從醫學角度來看，兩者其實有密切關聯。在醫療上，心律不整就是心臟的跳動頻率不穩定，可能會快也可能會慢，可能是持續加速，也有可能是忽快忽慢。當心臟跳動與平常不同時，我們的胸口就會有撞擊或一下一下被推擠的感覺，這些統稱心悸症狀。

請繼續往下閱讀...

劉中平說明，對心臟科醫師來說，心悸和心律不整幾乎是差不多，心悸是心律不整的症狀，心律不整導致心悸發生。他提出警告，嚴重的心律不整會導致生命危險，心悸的症狀也不是都很輕，也可能導致暈眩、心臟驟停和猝死的恐怖事件，所以不會等閒視之。

劉中平總結，臨床上許多因心悸就醫的患者，其本身較容易緊張或對身體變化較敏感，因此，醫師除了進行專業診斷外，也會適度安撫患者情緒。不過，民眾仍應配合完整檢查流程，避免忽略潛在風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法