暑假旅遊旺季來到 竹縣府加強防治登革熱宣導

防登革熱病媒蚊孳生，積水容器最好倒掉或加蓋。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕高溫多雨的夏天，新竹縣用加強全民防治登革熱的意識，迎接暑期旅遊旺季的來到，近日號召縣內各機關、學校、基層診所等，召開「登革熱防治教育訓練」，希望與會的80人回到家庭、社區，能發揮螞蟻雄兵力量，擴散防治宣導，降低登革熱等病媒蚊在新竹縣孳生的風險。

縣府衛生局長殷東成說，暑假是旅遊旺季，出國的國人更多，一直以來，境外移入的登革熱病例在台一直居高不下，到5月25日為止，全國累計64個確定病例中，僅1例是本土型的，其他都來自境外的東南亞或南亞地區國家，且以印尼為多，占了19例。新竹縣也累計有21例通報個案，其中2例確診病例也是從印尼來的。

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所以邀請國家蚊媒傳染病防治研究中心教授黃旌集、疾病管制署北區管制中心護理師江雪美，各自分析登革熱疫情現況析、病媒蚊防治要領、當前國際旅遊防疫策略、孳生源巡查技巧以及化學防治的注意事項等，透過實務案例分享，加強參加教育訓練的防疫人員專業能力，並提升防疫意識。

新竹縣政府呼籲民眾在自家周邊種菜，水桶務必加蓋，以免成為病媒蚊孳生的溫床。（記者黃美珠攝）

由於登革熱主要透過病媒蚊傳播，夏季易因積水容器而增加病媒蚊孳生風險，所以殷東成請民眾落實「巡、倒、清、刷」4步驟，定期檢查住家周圍的容器，像：花盆底盤、水桶、廢輪胎以及屋頂排水槽等，只要有積水就倒掉，或加蓋避免積水，以減少病媒蚊孳生的機會。

但如果有出現發燒、頭痛、肌肉關節痠痛或紅疹等疑似症狀，就應儘速就醫，且主動告知旅遊史，以利診斷和衛生單位即時介入疫調做防治。

新竹縣用加強防治登革熱的教育訓練，來迎接馬上來到的暑期旅遊潮。（取自竹縣府官網）

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