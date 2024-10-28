健康網》三高恐是「舉弱」前兆！ 勃起障礙3原因一次看

泌尿科醫師表示，勃起功能障礙有3個原因，心因性、器官性與混合性；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕性功能障礙是許多男性開不了口的痛！泌尿科醫師施冠偉在臉書專頁「理雞先生 ― 泌尿科施冠偉醫師」發影片分享引起勃起功能障礙的3個原因，主要有心因性、器官性與混合性，其中，「三高」被認為是勃起功能障礙前兆。

勃起功能障礙3原因

●心因性：身體疲累；心情不佳，比如跟另一半吵架時，看到對方的臉就想動怒，更別說要愛愛了；個性敏感，有些人容易焦慮、緊張、壓力大，會擔心自己在床事上的表現不好，害怕讓另一半失望而發生勃起障礙，但自己動手DIY時卻沒有問題。

請繼續往下閱讀...

●器官性：三高，是勃起功能障礙的前兆，如高血壓、高血糖、高血脂。三高疾病會導致體內血管有堵塞、硬化的可能。當血管出問題時，血液就沒辦法輸送到在末梢的陰莖，就會產生勃起障礙。

●混合性：包含器官性與心因性2種。

醫師表示，「三高」恐怕是勃起功能障礙前兆；圖為情境照。（圖取自freepik）

施冠偉表示，引發勃起障礙的因素，與年紀和生活習慣差異也有關。年輕的病人，心因性問題可能會佔多一點，例如壓力、焦慮等；年紀長一點的病人，可能器官性問題會多一點，例如慢性病影響末梢血管循環。不過，醫學界目前認為，大部分的人以混合性居多。

施冠偉提醒，若擔心有勃起障礙問題，千萬別害羞，儘早到泌尿科找醫師諮詢，透過檢查幫助找到原因，才能維持良好的生活品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法