健康網》長期喝咖啡會高血壓？ 醫：當心其他習慣

醫師指出，咖啡本身並不會直接導致高血壓，但生活中的「其他習慣」可能會；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早上來杯咖啡，是許多人開啟一天的儀式，但有傳言指出，喝咖啡會影響血壓控制，甚至長期喝會導致高血壓。對此，內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，咖啡本身並不會直接導致血壓升高，但生活中的「其他習慣」可能會，如咖啡飲用量、睡眠品質、是否定期監測血壓等。

高血壓發病原因

陳潔雯在臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文表示，高血壓的發生，常是因為心輸出量的增加及周邊血管阻力的上升造成。血壓控制有多重機制，若失常就有可能會導致原發性高血壓，包括：腎素-血管收縮素-醛固酮系統（Rennin-Angiotensin-Aldosterone System, RAAS）、血管降壓機制、神經機制的異常、周邊調節功能受損和利鈉激素失調 （Natriuretic Hormone）等。

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長期喝咖啡會高血壓？

陳潔雯提到，咖啡因是一種中樞神經興奮劑，它會促使腦部組織增加腎上腺素的分泌，進而使人體交感神經呈現興奮狀態，可引起心慌、血壓輕度升高等中樞神經興奮反應。

她進一步分享，有研究表示，無論平日喝咖啡的頻率是多少、是男是女，有沒有在吃血壓藥，這些人的血壓變化基本沒有太大區別。另外，她也引述了《Nutrients》期刊論文指出，喝較多咖啡可以降低得高血壓的機率，但效果會因地區、性別而有所不同。

醫師分享，咖啡因會使人體交感神經呈現興奮狀態，有可能引起心慌、血壓輕度升高等反應；圖為情境照。（圖取自freepik）

留意日常習慣 才能保持健康

陳潔雯強調，咖啡本身並不會直接導致血壓升高，但生活中的「其他習慣」卻可能是讓血壓飆升的「真兇」，像是額外添加奶、糖份造成的健康影響等，因此她提供3個建議，幫助國人維持身體健康。

●適量飲用咖啡：每天喝1-2杯是很常見的習慣，也不會對血壓產生明顯的影響。不過，如果已經控制不好高血壓的人，或者對咖啡敏感者，還是建議減少攝取量，避免過度刺激。

●留意生活壓力和睡眠品質：與其擔心咖啡，不如多注意自己的生活方式。長期壓力、熬夜、運動不足才是真正影響血壓的大問題。

●定期監測血壓：無論你喝不喝咖啡，定期量血壓是非常重要的。血壓的變化有時不易察覺，透過定期測量清楚的掌握自己的健康狀況，提早預防。

醫師表示，長期壓力、熬夜等不良生活習慣，才是影響血壓的原因；圖為情境照。（圖取自photoAC）

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