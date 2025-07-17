常用人工甜味劑「赤藻糖醇」 最新研究：恐增中風風險

新研究指出，常用人工甜味劑「赤藻糖醇」或增加中風風險；示意圖。（路透資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕從低醣冰淇淋、生酮蛋白棒到無糖汽水，人工甜味劑「赤藻糖醇」（erythritol）已成為許多試圖減少熱量或碳水化合物攝取者的日常選擇。然而，一項最新研究為其安全性敲響警鐘，指出這種廣受歡迎的代糖，可能會對腦血管產生負面影響，進而增加中風的風險。

根據《新聞週刊》（Newsweek）報導，美國科羅拉多大學波德分校的科學家發現，赤藻糖醇可能改變人類腦血管細胞的運作方式，增加中風風險。這項發表於《應用生理學期刊》（Journal of Applied Physiology）的研究，為越來越多質疑「安全」代糖可能並非毫無風險的證據，再添一筆。

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研究資深作者、綜合生理學教授德索薩（Christopher DeSouza）表示：「我們的研究再次證明，那些普遍被認為安全的非營養性甜味劑，可能並非沒有負面的健康後果。」

研究團隊在實驗室中，將人類腦血管細胞暴露在約相當於一杯典型無糖飲料所含的赤藻糖醇濃度下，並持續3小時以模擬真實的飲食暴露。他們觀察到數個令人不安的效應，包含：血管舒張所需的一氧化氮減少、導致血管收縮的內皮素-1（endothelin-l）增加、細胞自身溶解血栓的能力下降，以及會引發組織發炎與老化的自由基增多。

研究人員貝瑞（Auburn Berry）總結：「總體來說，如果你的血管更容易收縮，且分解血栓的能力又下降，你的中風風險就會上升。」

儘管美國食品暨藥物管理局（FDA）在2023年曾審查相關研究，並認為現有證據不足以證明其因果關係，但近期多項研究已開始揭示其潛在危險。德索薩教授提醒消費者，應謹慎檢視食品標示中的「赤藻糖醇」或「糖醇」（sugar alcohols）等成分，並留意自己的攝取量，即使是標榜「無糖」的產品也不例外。

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