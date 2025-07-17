北榮新竹分院攜手台積電基金會、和泰集團 供偏鄉安寧醫療照護

北榮新竹分院安寧醫療護理團隊默默服務偏鄉、山區後，終於獲得來自企業界的社會支援。（北榮新竹分院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕支持山區的安寧醫療服務，臺北榮民總醫院新竹分院安寧團隊去年起攜手台積電慈善基金會，由後者贊助山區交通費用，也支援安寧團隊搭乘和泰集團旗下共享移動品牌 yoxi 車隊深入偏鄉。今（2025）年這項公益計畫持續擴大，和泰純青基金會也加入且全額贊助車資費用，大幅減輕醫療團隊與病家的負擔，院方今（17）日以「社區安寧有愛」為名，召開記者會宣布這個好消息。

北榮新竹分院表示，該院的安寧團隊長期深入偏鄉山區提供弱勢鄉親的安寧醫療服務，去年7月有台積電慈善基金會攜手和泰集團的車隊加入合力，猶如如虎添翼，今年再添和泰純青基金會贊助全額車資，讓他們更加肯定過去的堅持是對的。所以今天的記者會特別安排播放居家安寧影片，紀錄他們在山區照護的點滴，展現醫療團隊醫護人員堅持的身影。

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北榮新竹分院院長陳曾基說，偏鄉長者多為經濟弱勢，常以1千元撐起全家1週的生活，車資負擔對其而言非常沉重，即使醫護人員有心，也難以自行負擔交通成本，所以非常感謝台積電慈善基金會、和泰純青基金會啟動的社會支援，讓醫療服務不再因距離而中斷。

臺北榮總新竹分院的安寧護理團隊長期服務山區。（北榮新竹分院提供）

北榮新竹分院院長陳曾基（左起依序往右）歡迎和泰純青基金會執行長張琛惠、和泰汽車公關室副理許芷華一起為偏鄉山區的安寧醫療效力。（北榮新竹分院提供）

北榮新竹分院院長陳曾基（左）、台積電慈善基金會經理李瑞玲（左）代表雙方締下一起服務山區安寧醫療的合作共識。（北榮新竹分院提供）

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