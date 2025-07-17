限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》師大抽血案 醫：連14天抽血肯定傷身
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕臺灣師範大學女足隊近期驚傳被迫抽血，引發社會震驚與憤怒。有女學生分享自己被抽血的照片，甚至手臂已有明顯瘀血，加上有傳出有學生因感冒掛急診了，仍需抽血，令人心疼。
據報導，立委陳培瑜在2024年踢爆台師大女足教練要求學生配合研究計畫，寒暑假期間需要每日抽血，更在14天內每日抽血3次，每次5至10c.c.不等，且抽血時未由專業且現職的護理師或醫護人員進行，健康風險堪慮；更有女同學被要求不配合就扣學分。
請繼續往下閱讀...
胸腔科醫師蘇一峰在臉書談及此事，直呼：每天抽三次血，一次如果是10幾cc，連續抽14天，大概抽了450c.c.的血。一個50公斤成年女性，全身的總血量大概3千c.c.。總和大概抽了全身15%的血，這樣絕對是一種傷害了。蘇一峰補充，違法人體試驗倫理法，沒有合格醫療人員抽血，也違法醫療法；指導老師給學生抽血，這樣已經違法；「權勢脅迫易受害族群」，這部分也是違法。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應