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健康 > 杏林動態

衛福部停用離島駐地航空器？ 澎縣：空勤不會接手

2025/07/17 17:00

澎湖駐地醫療航空器案，衛生局長陳淑娟表示續辦，維護民眾權益。（凌天航空提供）

澎湖駐地醫療航空器案，衛生局長陳淑娟表示續辦，維護民眾權益。（凌天航空提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕為了解決金馬澎離島醫療量能不足問題，立委楊曜積極爭取的駐地醫療直升機；許多重急重症病患，都能即時獲得緊急醫療協助。但是，近來卻傳出衛生福利部有意停止離島駐地航空器，改由空勤總隊接手，引發離島居民恐慌。澎湖縣政府衛生局長陳淑娟出面澄清，離島駐地航空器計畫確定延續。

事情緣起是澎湖各醫療院所，日前接獲澎湖縣衛生局轉發衛生福利部函文，內容為「空勤總隊搭機安全注意事項」，因為澎湖一向有駐地直升機凌天航空執行任務，都有相關準則；除非凌天歲修或是故障整修，才由空勤接手。衛福部早在2022年修改救護直升機管理辦法，要求空勤總隊的航機必須配備醫療裝備，不過空勤總隊的直升機僅提供載具，搭載醫護人員、病患及「醫療院所」的醫療裝備，因此傳出衛福部有計劃性的準備取消駐地航空器委託案。

基層院所表示，未來駐地案若取消，影響的不是只有醫療後送的病患時效，而是需要增派醫護人力及醫療器材隨機前往台灣，醫護人員必須搭乘民航機返澎，若遇觀光旺季根本一票難求，若單日2件以上的醫療後送任務，勢必會滯留多位醫護人員在台灣本島，直接影響澎湖醫療人力調度。

針對各界疑慮，衛生局長陳淑娟表示2個月前就與衛福部達成共識，為加強離島醫療照護轉診救護即時性，金門、連江、澎湖3離島各有航空器駐地備勤。衛福部與離島衛生局會持續航空器駐地計畫，守護離島民眾健康權益，將按原計劃續辦。

衛福部甫貼出空中轉診、健康無阻政績，卻傳出可能由空勤總隊接手。（記者劉禹慶攝）

衛福部甫貼出空中轉診、健康無阻政績，卻傳出可能由空勤總隊接手。（記者劉禹慶攝）

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