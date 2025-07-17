健康網》聽見希望！ 美籍男捐助10名聽損者植人工電子耳

國泰醫院院長簡志誠（右）致贈感謝狀予Harvey先生（左），感謝其愛心捐贈幫助成人聽損者聽見幸福。（國泰醫院提供）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長年居住台灣的美籍捐贈者Ben D. Harvey，為表達他對台灣生活的感激之情，及國泰綜合醫院耳鼻喉科長年來對他本人及社會大眾提供的專業醫療服務，特別捐贈18萬美元（約新台幣530萬元），用以支持名為 「樂聆專案」（Joy in Listening Project）的成人人工電子耳植入計畫，可望嘉惠約10位成人聽損者。

根據2024年統計，台灣約有13萬人患有聽力障礙，其中重度以上者約5萬人，多數為成年人，由於成人植入人工電子耳，要價不菲，對多數家庭而言是沉重負擔。因此國泰醫院設立「樂聆專案」希望解決這樣的困境，幫助更多有需要的成人聽損者有機會重新聽見聲音、重拾生活的尊嚴與希望。

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Harvey先生表示，他感念台灣社會的溫暖與關懷，為了表達他對在台灣生活多年的深刻感謝之情，並對許多台灣朋友長年來的照顧懷抱感恩之心，特別是國泰醫院耳鼻喉科團隊所展現出的高度專業與醫療服務，希望透過實際行動回饋台灣社會，幫助更多需要的人。

國泰醫院院長簡志誠對此表示感謝，並指出樂聆專案所帶來的，不僅是聲音的回歸，更是患者與世界重新連結的希望與力量。院方將持續努力，將這份善意化為行動，讓更多聽損者重拾聽力、享有更美好的生活。

國泰醫院副院長王拔群表示，聽力是人類與世界溝通的重要感官，聽力損失對個人的生活產生全面且深遠的影響。對兒童而言，聽力損失直接影響語言的學習與發展；對成年人來說，聽力障礙常使溝通困難，進而影響人際互動、職場表現與就業機會；對高齡長者而言，聽力退化不只是自然老化的現象，更可能成為孤獨與依賴的開端。

國泰醫院表示，其實Harvey先生多年前即曾慷慨捐贈新台幣200萬元，協助耳鼻喉科建置設備完善、技術先進的基礎實驗室，並設立全方位耳鼻喉頭頸手術訓練中心，該中心亦成為醫院持續推動臨床教學的重要基地，至今已累積舉辦超過60場手術訓練課程。

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