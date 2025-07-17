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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》腸道菌能抗癌？ 日本研究揭免疫調控新關鍵

2025/07/17 19:58

有研究從癌症病人的糞便中發現，腸道菌多樣性越高的病人，身體的免疫反應越強，甚至存活期都明顯拉長；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

有研究從癌症病人的糞便中發現，腸道菌多樣性越高的病人，身體的免疫反應越強，甚至存活期都明顯拉長；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人聽到「腸道菌」，印象還停留在「幫助排便」、「吃益生菌就好」的階段。事實上，腸道菌的功能早就不只是消化的幫手。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究指出，從癌症病人的糞便中發現，腸道菌多樣性越高的病人，身體的免疫反應越強，甚至存活期都明顯拉長。科學家還找到「穆氏人腸微菌」是對抗癌細胞的關鍵。

張家銘在粉絲專頁「基因醫師張家銘」發文分享，如果民眾認為打敗癌症靠的是藥物多強、療程多新，那麼2025發表在《Nature》的研究，讓人眼睛一亮。研究指出真正的關鍵不只是藥，而是藏在身體裡，每天跟著人們一起吃飯、消化、睡覺的腸道菌。

這篇來自日本國家癌症中心的研究顯示，從癌症病人的糞便中找到關鍵答案，腸道菌多樣性越高的病人，身體的免疫反應越強，負責對付癌細胞的主力CD8+ T細胞越活躍，對免疫治療反應也更好，甚至連整體的存活期都顯著拉長。

研究中，科學家從反應良好的病人腸道裡，找出1支新菌「穆氏人腸微菌」（Hominenteromicrobium mulieris, YB328）。這支好菌的功能特別，它能刺激腸道裡的 CD103+CD11b− 樹突細胞成熟，再讓它們跑到腫瘤現場，把訊息傳給免疫主力CD8+ T細胞，讓這些細胞不「裝死」，而是起來對抗癌細胞。

研究中不只證明穆氏人腸微菌能啟動這條免疫通道，還發現當腸道裡的這支菌越多，治療反應越顯著。這不只是理論上的推測，科學家把癌症病人按照腸道裡這支好菌的多寡分組，發現有這支菌的人，治療效果幾乎是沒有的人3倍以上。

多樣性腸道菌，對健康相當重要。張家銘總結這項研究重點說明，菌種越多樣、越豐富，整體腸道生態越穩定，免疫力也越強。而且這個多樣性，不只是實驗室數據，還成了影響病人「治療反應」、「免疫細胞表現」、「生存期」的關鍵指標。

一般人如何從日常生活改善呢？張家銘提出以下2項建議：

●膳食纖維

膳食纖維是好菌最愛的養分，蔬菜、水果、豆類、全穀類都是天然的益菌肥料。過多精緻糖、油炸食物、加工食品，則是壞菌的溫床。

●睡得好、心情穩、作息規律

保持這樣的生活作息，能幫助腸道菌維持多樣與平衡。這些看似小事的習慣，正在一點一滴地改變免疫力，甚至影響未來對癌症的應對能力。

張家銘補充說，每個人都希望身體強壯、免疫好、遠離疾病。這篇研究給出的訊息是，想增加免疫力，不單是更強的藥，同時需要多且好的腸道菌，才是重要關鍵。

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