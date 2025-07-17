健康網》被蚊子叮的 摩洛哥男下體腫如排球

醫師表示，現在在台灣被蚊子咬到而感染象皮病的機率極低，被蚊子咬的民眾不用過於恐慌；情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕英國《太陽報》在去年9月報導1則罕見但令人震驚的病例，1名60歲摩洛哥男子在10年間陰囊持續腫大，直徑超過60公分，就醫後才發現，原來男子罹患「象皮病」，因感染血絲蟲經由病媒蚊叮咬吸血時進入人體。義大醫院泌尿科主治醫師黃維倫表示，50年代的金門、澎湖也曾發生過，而現在在台灣，被蚊子咬到而感染象皮病的機率極低，被蚊子咬的民眾不用過於恐慌。

黃維倫在臉書專頁「U and泌的鳥醫師．黃維倫」發文說明，導致巨型陰囊的象皮病，最主要的成因是「絲蟲」的感染，包含班氏絲蟲、馬來絲蟲、帝汶絲蟲3種，其中有9成的病例為感染班氏絲蟲。這些寄生蟲在感染人體後，會阻塞淋巴管，使得淋巴液回流受阻，最終導致慢性水腫。超音波底下更可以發現蟲在陰囊裡蠕動，稱為「Filarial Dance Sign」。

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黃維倫指出，象皮病早期症狀不明顯，但病程中陰囊及下肢會逐漸腫大，皮膚變厚粗糙，伴隨疼痛及行動困難，嚴重影響生活品質及患者心理健康。治療可以服用抗絲蟲藥物，如阿苯達唑及伊維菌素，嚴重患者則需外科切除病變組織。摩洛哥男子在醫療團隊的協助下，接受手術切除病變的組織並重建陰囊，同時保留雙側睾丸與精索，成功的恢復了健康與生活品質。

1950年代背景電影《沒卵頭家》

黃維倫說，1989年上映的電影《沒卵頭家》背景就來自於澎湖的絲蟲病。回顧台灣歷史，1950年代金門、澎湖因公共條件不足，病媒蚊孳生，導致有15%左右的民眾感染絲蟲，光澎湖當時就有18000位感染者，大量男性睪丸異常腫大，村民誤以為是遭天譴，造成社會的恐慌。後來請來台灣醫療專家調查，才知道是絲蟲所引起的象皮病。最後在專家學者的努力下，1970年代後期才成功根除絲蟲病。

2025年被蚊子叮還會得象皮病嗎？

黃維倫表示，全球目前仍有39個國家，約6億5700萬人面臨絲蟲病的威脅，其中以非洲、南亞與東南亞地區最為嚴重。非洲如奈及利亞、坦尚尼亞與莫三比克，病患人數眾多；印度、印尼、緬甸與菲律賓也屬高流行地區。此外，部分太平洋島國如巴布亞紐幾內亞、所羅門群島，以及加勒比海的海地，也仍有病例通報。這些地區多半缺乏好的條件，使得絲蟲病在當地持續流行。

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