健康網》挑出好吃芭樂3要點 農業部：凹凸不平尚讚

農業部指出，挑果實要沉重、表面應呈現凹凸不平、以外皮顏色從淡綠到金黃最為適中，就能選到好吃的芭樂。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕芭樂，又稱番石榴，是一年四季常見的水果，而9-12月，正是芭樂的盛產季節，隨著氣溫逐漸下降和雨水減少，這個時期是品嚐芭樂的最佳時節，農業部指出，挑選時注意：果實要沉重、表面應呈現凹凸不平、外皮顏色從淡綠到金黃最為適中，掌握3原則就能選到好吃不踩雷的芭樂。

農業部在臉書表示，現在的芭樂果肉較厚、果臍小，表面凹凸不平，口感爽脆，讓人一口接一口。芭樂不僅美味，還富含維生素C和膳食纖維，具有很高的營養價值，維生素C含量甚至比許多柑橘類水果還要高，是非常棒的水果。保存方法也很簡單，用塑膠袋裝好後，放入冰箱冷藏，即可保持芭樂的新鮮與口感。

請繼續往下閱讀...

農業部表示，芭樂用塑膠袋裝好後，放入冰箱冷藏，即可保持芭樂的新鮮與口感。（資料照）

國產芭樂5品種

●帝王拔（台農1號）：形大成橢圓，皮凹凸明顯，肉厚甜帶酸，口感最脆。

●珍珠拔：為最常見的品種，產量佔95％以上，形卵圓，肉清脆酸甜適中。

●彩虹拔（西瓜拔）：形大成橢圓，皮凹凸明顯，肉厚甜帶酸，口感最脆，帶有百香果香。

●水晶拔：形扁圓，皮粗糙不規則突起，肉厚籽少。

●珍翠（高雄2號）：形圓，皮凹凸明顯，肉厚且細緻，為夏季天后。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法