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健康網》小家庭必收8耐放蔬菜！ 營養師：它助排毒又抗癌
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕現代家庭多為小家庭，家庭成員數量較少，每當買菜時，總煩惱菜煮不完？營養師彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文分享8種耐放蔬菜，包括：青花菜、木耳、洋蔥、玉米筍、香菇、大黃瓜、甜椒，以及大白菜，營養又好吃。舉例來說，青花菜含有蘿蔔硫素、吲哚-3-甲醇等，有助於肝臟代謝排毒，達到抗癌效果。
●青花菜：獨特的蘿蔔硫素、吲哚-3-甲醇等物質，可幫助肝臟代謝排毒、達到抗癌效果。
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●木耳：富含水溶性膳食纖維，增加飽足感，也助於排便順暢。
●洋蔥：嗆辣感來自其中的硫化物，可炒菜、涼拌，作為辛香料添加風味。
●玉米筍：屬於蔬菜類，可補充葉黃素與玉米黃素，維持眼睛健康。
●香菇：富含膳食纖維、維生素D。
●大黃瓜：含水量豐富的蔬菜，減脂朋友必備。
●甜椒：紅椒、黃椒、青椒等富含植化素，適合生食、拌炒，非常百搭！
●大白菜：富含膳食纖維，能幫助降血脂。
彭逸珊補充，購買葉菜類時，也可考慮青江菜、小松菜、油菜，雖然不像以上8樣蔬菜類耐放，但相對其他葉菜類來說，是不錯的選擇。
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