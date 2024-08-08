健康網》「秋老虎」避油炸、燒烤！ 多吃「這些」食物降火

營養師指出，秋天燥熱可吃降火的食物，像是蘋果、水梨、橘子。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕立秋之後氣溫逐漸轉涼，悶熱潮濕將慢慢散去，但在暑氣未消「秋老虎」的時節，首先避開易上火的食物。營養師林雨薇在臉書粉專「林雨薇 營養師」發文表示，像是避免吃燒烤、油炸、辛辣食物、藥膳、十全、麻油等；可吃些降火的食物，像是大番茄、胡蘿蔔、南瓜、大黃瓜、蘆筍、蘋果、水梨、橘子、李子等。

避開易上火的飲食

燒烤、油炸、辛辣食物：易上火且吃新鮮辣椒，或老薑易出汗的人，這段時間建議避免。

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補湯燉品：藥膳、人參、十全、麻油等，適合氣溫轉涼些再吃也不遲。

溫熱性水果：榴槤、荔枝、龍眼、釋迦，仍需依照個人實際體質而定。

冰品、甜食、冷飲：體質濕、易生痰者，需特別留意。

適量吃降火食物

林雨薇提到，搭配不同種顏色食材調理臟腑，建構良好消化系統，讓食物營養素能充分消化吸收，供身體使用。養肝、健脾胃，可吃綠色、橘黃色、紅色等蔬菜；潤肺、清熱，可吃白色的蔬菜或全榖雜糧，平性及涼性水果也可以。

綠色、橘黃色的蔬菜：山苦瓜、大黃瓜、小黃瓜等，富含水分的瓜果類；蘆筍、芹菜、空心菜等葉菜。

紅色、橘黃色的蔬菜、全榖雜糧：大番茄、胡蘿蔔、南瓜、玉米等。

白色的蔬菜、全榖雜糧：白蘿蔔、水梨、蘋果、薏仁、蓮藕等。

平性、涼性水果：火龍果、蘋果、梨子、橘子、李子等。

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