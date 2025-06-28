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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》口乾舌燥只要多喝水？ 醫：小心「5病症」上身

2025/06/28 11:34

醫師指出，一般身體缺水感到口渴，慢慢補充水分後應會改善；但若持續感到口乾，甚至有其他症狀，應注意相關疾病發生的可能；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，一般身體缺水感到口渴，慢慢補充水分後應會改善；但若持續感到口乾，甚至有其他症狀，應注意相關疾病發生的可能；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣太熱、火氣大，大量流汗造成身體缺水，所以才會口乾舌燥，真是這樣嗎？林口長庚醫院風濕過敏免疫科醫師於臉書專頁發文指出，一般身體缺水，的確補充水分後可獲改善，但若罹患修格蘭氏症候群自律神經失調甲狀腺亢進糖尿病腎臟疾病，也會出現口乾舌燥情況，建議多留心自身狀況，若持續感覺口乾嚴重，或有其他不適，應就醫檢查確認。

醫師指出，如果只是一般身體缺水感到口渴，慢慢補充水分後應會改善；但若持續感覺到口乾，甚至有其他症狀時，應注意是否有其他疾病發生的可能。常見與口渴相關病症，包括以下5種：

修格蘭氏症候群：俗稱乾燥症，免疫系統攻擊唾液腺和淚腺，容易覺得口乾舌燥、眼睛乾澀。此外，可能也會有皮膚乾燥、鼻腔黏膜等其他部位乾燥的問題。

醫師表示，修格蘭氏症候群造成免疫系統攻擊唾液腺和淚腺，容易覺得口乾舌燥、眼睛乾澀。此外，可能也會有皮膚、鼻腔乾燥等問題；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，修格蘭氏症候群造成免疫系統攻擊唾液腺和淚腺，容易覺得口乾舌燥、眼睛乾澀。此外，可能也會有皮膚、鼻腔乾燥等問題；情境照。（圖取自freepik）

自律神經失調：唾液腺分泌不足，因而出現口乾舌燥的情況。

甲狀腺亢進：代謝失常，因此使得人體所需水分增加，出現口乾問題。

糖尿病：血糖控制不佳時，容易出現口乾情形。

腎臟疾病：腎臟失去原有功能，出現唾液分泌不足、口乾等問題。

另，醫師曾發文特別提及，修格蘭氏症候群除男性、小孩可能罹患外，也好發於更年期後的女性，且女男病患比例約為9：1。此病症患者常覺得口乾舌燥、吞嚥困難，也會因口乾而併發蛀牙、牙齦發炎或口腔黴菌感染。眼睛則因缺乏淚液滋潤會覺得不舒服、有異物或灼熱感、疼痛。嚴重時，甚至會併發角膜損傷或感染。

醫師強調，天氣炎熱要適時補充水分、電解質，以預防熱傷害；但若口乾舌燥情形一直未能改善，或有其他身體不適的情形，仍建議立即就醫檢查。

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