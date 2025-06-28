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健康網》全穀類防癌！ 營養師：每週吃2-3次降罹病風險

2025/06/28 06:30

研究指出，燕麥、藜麥、糙米等全穀類食物，能夠防癌；示意圖。（圖取自photoAC）

研究指出，燕麥、藜麥、糙米等全穀類食物，能夠防癌；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些人因為牙口不好，沒辦法很好的咀嚼粗糙食物，就覺得吃起來像鴿子飼料，不想再試。營養師張珮蓁在臉書專頁「Patty營養師 陪你一起吃」發影片引述國外1項研究指出，全榖雜糧類食物（如糙米、燕麥、藜麥等）對人體有著極大的好處，能夠有效預防罹患大腸癌、胰臟癌及乳癌等癌症風險。她建議，每週最好攝取2-3次。

張珮蓁分享，也有研究發現，粗糙飲食，如糙米、燕麥、藜麥、紅豆、綠豆等全榖雜糧食物，含有豐富的膳食纖維，能夠養出好菌、排出致癌物、穩定血糖，能夠預防大腸癌、胃癌、攝護腺癌和食道癌。

張珮蓁指出，反觀精製白米、白麵等過度加工穀類，則與癌症風險上升有關。不過，她也強調，白飯不是不能吃，只是可以慢慢換掉，比如說將餐盤中的白飯以1/3全穀雜糧或根莖類取代，讓它變成我們的防癌小助手。

營養師分享，習慣吃白飯的人可以慢慢換掉1/3的量，以全穀雜糧或根莖類取代會更健康；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師分享，習慣吃白飯的人可以慢慢換掉1/3的量，以全穀雜糧或根莖類取代會更健康；示意圖。（圖取自photoAC）

她分享，每週最好攝取2-3次的全榖根莖類，再用部分的豆類取代精製澱粉，最後搭配適度運動也很重要，幫助身體做好環保，就能大幅降低罹癌風險。

衛福部也針對全榖雜糧類所含的營養素進行補充，其具有豐富的維生素B群、維生素E、礦物質及膳食纖維等多種營養素。維生素B群主要有調節新陳代謝、維持皮膚和肌肉健康、增強免疫系統和神經系統等功能；維生素E則是重要的脂溶性抗氧化劑，有助於保護心血管、減少自由基等；膳食纖維可以幫助腸蠕動、保護腸黏膜細胞與調節腸內細菌，維持腸道健康。

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