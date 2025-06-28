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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

秋冬公費新冠疫苗 聚焦10大高風險群

2025/06/28 05:30

秋冬公費新冠疫苗 聚焦10大高風險群

▲秋冬新冠疫苗將是針對65歲以上長者、幼兒、慢性病患者等10類高風險族群施打；圖為情境照，圖中人物與本文無關。
（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

今年秋冬新冠疫苗不再全民免費！疾管署昨天宣布，10月1日起新冠疫苗公費接種將改為「高風險族群優先」，國小以上學生及6至49歲無高風險成人正式退出公費對象。

6至49歲民眾 不再公費施打

疾管署副署長羅一鈞說，這次調整是跟上國際趨勢，從「普遍接種」轉向保護「高風險族群」。統計顯示，今年1至6月，新冠重症多集中在65歲以上長者與未滿6歲幼兒，其中65歲族群每10萬人有17.07人重症，風險遠高於其他年齡層。

疾管署6月12日召開ACIP（衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組）會議，專家決議公費新冠疫苗將分2階段開打，第1階段10月1日開打，對象有9類，包括：65歲以上長者、55歲以上原住民、安養及長期照顧服務等機構受照顧者及其所屬工作人員、孕婦、醫事及衛生防疫相關人員、「幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）」、6個月內嬰兒的父母、滿6個月以上至未滿6歲幼兒、「滿6個月以上高風險對象（包括符合公費流感疫苗高風險對象者，例如高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者），以及結核病、失能、精神疾病及失智症患者」；第2階段11月1日開打，擴大至50至64歲無高風險成人。

秋冬採購307萬劑公費疫苗 10月起兩階段開打

至於疫苗選株，羅一鈞表示，今年將優先採購符合國際推薦的「LP.8.1疫苗」，並另備Novavax的JN.1疫苗，供無法接種mRNA疫苗者使用。根據全球監測，目前以NB.1.8為主流，其次是LP.8.1和XFG，XFG是LP.8.1的衍生株，LP.8.1確實可能成為下一波主流。

疾管署指出，今年秋冬預計採購約307萬劑新冠疫苗，包含莫德納LP.8.1約277萬劑（12歲以上單劑型227萬劑、6個月至11歲多劑型50萬劑），以及Novavax JN.1約30萬劑。

羅一鈞提醒，目前仍有約288萬劑莫德納JN.1疫苗庫存，開放年滿6個月以上全民免費接種至9月30日。未來不在公費範圍的6至49歲健康民眾，若有需求，建議在9月底前完成接種。疾管署也已請莫德納評估引進自費疫苗，而Novavax因尚未取得藥證，僅能透過政府專案提供。

▲疾管署副署長羅一鈞說明，今年10月1日起，國小以上學生及6至49歲無高風險成人，正式退出新冠疫苗公費對象。（記者邱芷柔攝）

▲疾管署副署長羅一鈞說明，今年10月1日起，國小以上學生及6至49歲無高風險成人，正式退出新冠疫苗公費對象。（記者邱芷柔攝）

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