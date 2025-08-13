自由電子報
健康網》屈公病疫情延燒！ 醫籲防蚊4招降感染風險

2025/08/13 15:16

屈公病目前無特效藥，應以4招預防為先；圖為情境照。（圖取自freepik）

屈公病目前無特效藥，應以4招預防為先；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期中國廣東省（佛山、深圳）爆發屈公病疫情，累計病例數突破7千例，鄰近的澳門、香港亦出現確診病例，台灣近日也新增境外移入個案，引發關注。好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩表示，屈公病目前無特效藥，應以4招預防為先：穿著淺色長袖褲、使用政府核可的防蚊液、清除積水容器，旅遊返國後若出現症狀應立即就醫。

戴定恩在臉書專頁「暖男 戴定恩醫師 泌尿科推薦 割包皮 結紮 低能量震波 菜花全方位 攝護腺」發文指出，屈公病並非新興疾病，其傳染途徑與登革熱相同，主要由帶有病毒的白線斑蚊與埃及斑蚊叮咬傳播。潛伏期約 2 至 12 天，症狀包括突然發燒、關節痛（尤其手、腳、手腕、腳踝）、頭痛、肌肉痛、疲倦，以及約半數患者會出現的皮疹。

他說，大部分患者在 3 至 7 天內可恢復，但新生兒、65 歲以上長者及慢性病患者較易出現重症。

高風險地區

●近期疫情較為嚴重的地區包括：

●印尼（病例數最多） 

●菲律賓 

●斯里蘭卡 

●中國廣東省（佛山、深圳疫情最嚴重） 

●澳門、香港 

目前無特效藥，預防為先。戴定恩提醒，目前屈公病沒有特效藥，治療以支持性療法為主，包括退燒、止痛及補充水分。最重要的是防止蚊蟲叮咬，避免感染。

旅遊返國後若出現症狀，應立即就醫並主動告知旅遊史；圖為情境照。（圖取自freepik）

旅遊返國後若出現症狀，應立即就醫並主動告知旅遊史；圖為情境照。（圖取自freepik）

防蚊4招

1. 穿著淺色長袖衣褲。

2. 使用政府核可的防蚊液（成分含 DEET、Picaridin 或 IR3535）。

3. 清除積水容器，落實「巡、倒、清、刷」。

4. 旅遊返國後若出現症狀，應立即就醫並主動告知旅遊史。

戴定恩呼籲，雖然屈公病聽起來令人擔憂，但透過正確防蚊措施，感染風險可大幅降低。近期若計畫前往高風險地區，務必提前做好防護，保護自己與家人健康。

