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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》3招訓練免疫系統 醫點「這類食物」活化細胞又抗癌

2025/06/28 12:39

醫師說，據國外研究，攝取富含β-葡聚糖的食物，如：燕麥、香菇、猴頭菇等，能讓免疫細胞更智慧，主動對抗癌細胞；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師說，據國外研究，攝取富含β-葡聚糖的食物，如：燕麥、香菇、猴頭菇等，能讓免疫細胞更智慧，主動對抗癌細胞；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要提升免疫力，只要補充保健品、睡眠充足就夠了嗎？台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述國外研究表示，免疫系統就像身體裡的軍隊，需要刺激、需要學習，而且也能被訓練得更聰明。包括：運動可活化免疫細胞輕微感染可讓免疫細胞增強；尤其攝取富含β-葡聚糖（β-glucan）的食物，如香菇、燕麥等，還能讓免疫細胞更智慧，主動對抗癌細胞

生活選擇就是免疫細胞訓練場

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文表示，常有人問：「想讓免疫力變好，到底該怎麼做？」提升免疫力不是吃好睡好那麼簡單，而是要有方法地去訓練它。而且，訓練免疫系統其實是很生活化的事，就藏在我們每天的飲食與生活中。經國外科學研究證實，這種方法可行，也就是所謂的訓練型免疫（trained immunity）。

張家銘說，我們以前以為只有T細胞、B細胞這些免疫細胞會記憶，但其實許多第一線的反應免疫小兵，例如：單核球、巨噬細胞、自然殺手細胞等，也會記得曾經發生的戰鬥記憶；只要給它們一點正確的刺激，它們就會變得更敏銳、更快速、更高效。

吃對、動對有助免疫細胞更強大

張家銘說，訓練型免疫能讓免疫細胞從「打了就忘」變成「一試就熟」；這種訓練不一定要在醫院做，也不用靠打針吃藥，日常生活習慣與飲食選擇其實就是一種身體教育。建議可遵循以下3方式，逐步強化自我免疫細胞：

●第一招：吃進有助免疫細胞的食物

β-葡聚糖（β-glucan）是研究最深入的天然免疫訓練成分，包括：燕麥、香菇、猴頭菇、靈芝、酵母粉都有。研究發現，這些食物可以讓骨髓裡的造血幹細胞（HSPCs）轉換出更具智慧的免疫細胞，還能幫助身體主動對抗癌細胞，甚至抑制癌轉移。

●第二招：運動是免疫細胞的活化課程

動起來不只是瘦身，更是刺激免疫系統重新啟動的過程。研究發現，定期的中度運動，有助免疫細胞代謝重整，讓它們更有活力，效率也更高。

醫師說，動起來不只是瘦身，更可刺激免疫系統重新啟動。國外研究發現，定期中度運動，有助免疫細胞代謝重整、更有活力；情境照。（圖取自freepik）

醫師說，動起來不只是瘦身，更可刺激免疫系統重新啟動。國外研究發現，定期中度運動，有助免疫細胞代謝重整、更有活力；情境照。（圖取自freepik）

●第三招：適度挑戰保留戰鬥記憶更強大

一場流感、一點點壓力，甚至輕微的感染，可能有助免疫細胞留下戰鬥記憶。例如：流感病毒會讓肺部的巨噬細胞變得更強，未來更能預防肺癌的發展。

高油高糖致免疫細胞過度警戒

張家銘指出，有些人以為激起免疫越多越好，但若訓練錯方向，免疫系統也會學壞。像是長期高油高糖的飲食，會讓免疫細胞進入一種過度警戒模式，形成慢性發炎，反而會助長癌細胞。

張家銘強調，免疫系統不是固定不變的；它是可以學習、可以進化的。只要吃對、動對、睡對、想對，從這些生活裡的小習慣，一點一滴地訓練您的免疫系統，它就會回報您相對的戰力。

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