健康網》不是熬夜！ 研究證實：「1睡眠習慣」早衰老9個月

研究建議，每晚10-11時入睡，可降低心血管疾病風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多數人容易忽視入睡時間的穩定性，誤以為週末補覺可以彌補，甚至養成了熬夜的習慣，消耗自己生命而不自知！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒引述國外研究發現，睡眠不規律，害衰老提早9個月。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文引述1項2023年8月發表於《Sleep Health》國際期刊的研究，分析了6052名平均年齡50歲的成人參與者，通過血液樣本分析其生物年齡，並記錄入睡時間、起床時間、持續時間等數據。

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研究指出，保持穩定的睡眠作息有助於延緩生物衰老！睡眠習慣不穩定者，生物年齡平均提早老化0.63至0.77年，這相當於9個月。

每天睡7小時最有助於死亡率降低

睡眠時長最好為7-8小時！黃軒提及，發表於《JAMA Network Open》的研究指出，成人每天睡7小時，最有助於降低全因死亡率，包括心血管疾病風險。同時，該研究顯示，睡眠不足或過量睡眠均會增加死亡風險。

研究顯示，午夜入睡，心血管疾病猝死風險最高，心血管疾病風險增加25%；圖為情境照。（圖取自shuttestock）

22-23時入睡 降心血管疾病風險

至於最適入睡時間，黃軒則引述另1篇於2021年發表在《European Heart Journal - Digital Health》的研究顯示，晚上10:00-10:59入睡可降低心血管疾病風險；午夜入睡，心血管疾病猝死風險最高，心血管疾病風險增加25%；晚上11:00至11:59入睡者，其風險則增加12%。

這項研究指出，入睡時間變化可能會影響生物節律，進而增加心血管疾病風險，尤其是女性的風險更為顯著！

3大習慣 提升睡眠品質

黃軒建議，應保持規律睡眠作息、適宜睡眠環境，以及每日適度運動，有助於提升睡眠品質。研究強調，穩定睡眠習慣對健康至關重要。保持規律的作息，尤其是每晚固定時間入睡，能有效延緩生物衰老、提升生活品質，並減少相關健康風險。

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