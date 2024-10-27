自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》不是熬夜！ 研究證實：「1睡眠習慣」早衰老9個月

2024/10/27 21:08

研究建議，每晚10-11時入睡，可降低心血管疾病風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究建議，每晚10-11時入睡，可降低心血管疾病風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多數人容易忽視入睡時間的穩定性，誤以為週末補覺可以彌補，甚至養成了熬夜的習慣，消耗自己生命而不自知！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒引述國外研究發現，睡眠不規律，害衰老提早9個月。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文引述1項2023年8月發表於《Sleep Health》國際期刊的研究，分析了6052名平均年齡50歲的成人參與者，通過血液樣本分析其生物年齡，並記錄入睡時間、起床時間、持續時間等數據。

研究指出，保持穩定的睡眠作息有助於延緩生物衰老！睡眠習慣不穩定者，生物年齡平均提早老化0.63至0.77年，這相當於9個月。

每天睡7小時最有助於死亡率降低

睡眠時長最好為7-8小時！黃軒提及，發表於《JAMA Network Open》的研究指出，成人每天睡7小時，最有助於降低全因死亡率，包括心血管疾病風險。同時，該研究顯示，睡眠不足或過量睡眠均會增加死亡風險。

研究顯示，午夜入睡，心血管疾病猝死風險最高，心血管疾病風險增加25%；圖為情境照。（圖取自shuttestock）

研究顯示，午夜入睡，心血管疾病猝死風險最高，心血管疾病風險增加25%；圖為情境照。（圖取自shuttestock）

22-23時入睡 降心血管疾病風險

至於最適入睡時間，黃軒則引述另1篇於2021年發表在《European Heart Journal - Digital Health》的研究顯示，晚上10:00-10:59入睡可降低心血管疾病風險；午夜入睡，心血管疾病猝死風險最高，心血管疾病風險增加25%；晚上11:00至11:59入睡者，其風險則增加12%。

這項研究指出，入睡時間變化可能會影響生物節律，進而增加心血管疾病風險，尤其是女性的風險更為顯著！

3大習慣 提升睡眠品質

黃軒建議，應保持規律睡眠作息、適宜睡眠環境，以及每日適度運動，有助於提升睡眠品質。研究強調，穩定睡眠習慣對健康至關重要。保持規律的作息，尤其是每晚固定時間入睡，能有效延緩生物衰老、提升生活品質，並減少相關健康風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中