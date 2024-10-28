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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》3藥混吃當心「3重打擊」！ 藥師：腎衰風險增2倍

2024/10/28 20:05

藥師指出，血管收縮素受體阻斷劑、利尿劑及非類固醇消炎藥是「3重打擊」組合，3種藥品併用的前30天，發生急性腎衰竭風險是一般人的2倍；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

藥師指出，血管收縮素受體阻斷劑、利尿劑及非類固醇消炎藥是「3重打擊」組合，3種藥品併用的前30天，發生急性腎衰竭風險是一般人的2倍；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

文／林佳慧

王奶奶患有高血壓與高血糖，因坐骨神經痛求助骨科醫師，醫師開立口服非類固醇消炎藥作為疼痛控制，服藥2天後，腎功能急速惡化，住院治療10天，最後改用弱效性嗎啡類藥物當作止痛藥，順利出院。

什麼是3重打擊? 藥物併服要注意

奶奶原本有服用血管收縮素受體阻斷劑與利尿劑，再加上後來新增的非類固醇消炎藥，剛好是「三重打擊」組合。血管收縮素受體阻斷劑用於治療高血壓，同時擴張腎小動脈，增加腎臟灌流量；利尿劑增加尿液排出，減少體內液體，但可能導致脫水，影響腎功能；非類固醇抗發炎藥物用於緩解疼痛和發炎，同時抑制腎小動脈的擴張，降低腎血流。三種藥品併用的前30天，發生急性腎衰竭風險是一般人的2倍。

腎絲球過濾率低於45 提供免費照護

國民健康署免費提供「成人預防保健服務」，其中一項「腎絲球過濾率」，若低於60持續三個月以上，符合慢性腎臟病定義。通常隨著年紀增長，分數會越來越低，若低於45，符合末期腎臟病前期病人照護與衛教計畫收案條件，經病人同意，腎臟科醫師會轉介給護理師、營養師與藥師進行跨團隊整合照護與衛教，而且此項服務是免費的！

藥師提醒，不吃來路不明藥物，慎用非類固醇消炎藥；每週運動150分鐘，久坐30分鐘動一動；健康均衡飲食，多攝取原型食物，就能遠離洗腎；示意圖。（北市聯醫陽明院區藥劑科提供）

藥師提醒，不吃來路不明藥物，慎用非類固醇消炎藥；每週運動150分鐘，久坐30分鐘動一動；健康均衡飲食，多攝取原型食物，就能遠離洗腎；示意圖。（北市聯醫陽明院區藥劑科提供）

遠離洗腎 用藥、運動、飲食黃金三角

台灣有超過200萬慢性腎臟病患者，而洗腎人口已突破7萬人。想要遠離洗腎，民眾須了解自己的腎臟分數，並可遵循三步驟：

1.不吃來路不明藥物 慎用非類固醇消炎藥

來源不明的藥物可能對肝、腎造成負擔，應避免使用。一般感冒可能會從診所或自行到藥局拿到非類固醇消炎藥，若不慎同時服用多種非類固醇消炎藥，也可能造成急性腎功能惡化。

2.每週運動150分鐘 久坐30分鐘動一動

每星期至少運動150分鐘能降低洗腎的風險。每 30 分鐘久坐後，散步 5 分鐘，能降低血糖和血壓水平。

3.健康均衡飲食多攝取原型食物

少油、少鹽、少甜，避免攝取過多紅肉，如豬、牛等。加工肉品如培根、肉鬆，也對腎臟造成負擔，要減少攝取。

（作者為臺北市立聯合醫院陽明院區藥劑科藥師）

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