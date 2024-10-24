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健康網》冬天也能吃到茭白筍 農糧署：電照1年3收

2024/10/24 07:31

農糧署指出，夜間電照延長日照時數可促進茭白的生長，經過自然的短日照約1個月後就有茭白筍可以採收。（資料照）

農糧署指出，夜間電照延長日照時數可促進茭白的生長，經過自然的短日照約1個月後就有茭白筍可以採收。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕茭白筍俗稱美人腿，主要品種為青殼種，但有沒有發現，以往集中在4-6月與8-10月2個高峰期才能吃到的茭白筍，近年來冬季也吃得到，農糧署說明，茭白筍田間使用夜間電照，阻止茭白長大前受黑穗菌的感染，進而發展1年3收的栽培模式。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文說明，冬天環境下，黑穗菌活力較旺盛， 而茭白生長較緩慢，在尚未健壯之前就受到黑穗菌的感染，造成生長不良、苗期孕筍的矮化障礙而無法孕筍，經農業部科研單位不斷的實驗研究，夜間電照延長日照時數可促進茭白的生長，持續電照至茭白生長健壯後停止人工光源，經過自然的短日照約1個月後就有茭白筍可以採收。

筊白筍含有豐富的蛋白質、膳食纖維、礦物質及維生素等營養成分。（資料照）

筊白筍含有豐富的蛋白質、膳食纖維、礦物質及維生素等營養成分。（資料照）

農業部在網頁提到，筊白筍含有豐富的蛋白質、膳食纖維、礦物質及維生素等營養成分外，其熱量低，且維生素A、維生素B1、維生素C等營養素皆高於竹筍及麻竹筍等筍類的含量。纖維素可刺激腸胃蠕動，對於預防及改善便秘等消化滯積皆有助益。

農糧署說，下次在夜晚經過國道6號，台灣茭白筍最大產區南投縣埔里鎮時，看到2側星光熠熠，就是茭白筍田間夜間電照所形成的閃亮亮。

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