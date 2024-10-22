健康網》滿足1天所「C」！ 甜椒涼拌雞絲零油煙輕鬆做

農糧署分享「甜椒涼拌雞絲」料理方式，吃起來脆甜爽口，熱量低，適合涼拌生食。（圖擷取自農糧署臉書專頁）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃點涼拌菜，助開胃！農糧署分享「甜椒涼拌雞絲」料理，吃起來脆甜爽口，富含維生素C、熱量低，適合涼拌生食，1天吃2顆甜椒，就能滿足人體1天所需的維生素C，1道菜補充椒紅素、膳食纖維、維生素C、β-胡蘿蔔素、花青素等多種營養，0油煙輕鬆做，快來一起做做看吧！

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文提到，甜椒有高達90%以上的水分，吃起來脆甜爽口。甜椒果實還沒成熟時多為綠色，少部分呈白色或紫色。成熟後果實會依品種的不同，轉變成黃色、橙色或是紅色等各種顏色，如白色甜椒尚未成熟的果實為白色，成熟後會轉為黃色或橙色；紫色尚未成熟為淡或深紫色，成熟後多會轉為暗紅色；黃、紅色甜椒未成熟時，果實呈綠色，成熟後轉為黃色或紅色，不易軟化，保持清脆結實。

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農糧署表示，甜椒果實還沒成熟時多為綠色，少部分呈白色或紫色。成熟後果實會依品種的不同，轉變成黃色、橙色或是紅色等。（取自freepik）

農糧署分享「甜椒涼拌雞絲」料理步驟，0油煙輕鬆做！先準備各色甜椒各1/4顆、熟雞胸1份、香油1/2匙，以及黑胡椒粒少許。將甜椒清理切絲，並將熟雞胸撕成絲狀，再將所有食材及調味料放入保鮮盒中搖一搖，就完成了！

甜椒挑選4撇步

該如何挑選甜椒呢？農糧署提供4撇步，包括：果形端正且完整飽滿、皮薄肉厚、蒂頭無枯萎，以及果面平滑、色澤鮮明無雜色，且有光澤感者。在冷藏保鮮前，建議先擦乾表皮水氣，並用餐巾紙包裹，再用塑膠袋密封後，放入冷藏，約可保存7-10天。

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