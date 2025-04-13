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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》補維生素D護骨更抗癌 學者：少曬太陽也要食補

2025/04/13 08:30

學者建議，如果比較少曬太陽，建議食用幾種食物，魚類如鮭魚、鯖魚就是很好的選擇；示意圖。（圖取自photoAC）

學者建議，如果比較少曬太陽，建議食用幾種食物，魚類如鮭魚、鯖魚就是很好的選擇；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕維生素D又稱陽光維生素。營養學者洪泰雄於臉書發文指出，除了保護骨骼，也有越來越多研究指出維生素D可調節免疫系統、降低發炎反應、抑制癌細胞增生。如果比較少曬太陽，建議食用魚類如鮭魚、鯖魚、秋刀魚，或蛋黃、香菇等食物；骨質疏鬆、年長者、長期少曬太陽者、癌症或慢性疾病患，則可諮詢醫師，服用補充劑。

1. 曬太陽最天然：每天早上曬10至20分鐘太陽（尤其是手臂、小腿部位），幫助皮膚合成維生素D，是最簡單的方法。但若你總是宅在室內、常擦防曬，或是住在陽光少的地方，就要靠「吃」來補了。

2. 食物來源：油脂豐富的深海魚如鮭魚、鯖魚、秋刀魚，是維生素D的優質來源；不怕膽固醇的人可以適量吃蛋黃；曬乾的香菇，維生素D含量更高；或強化食品如強化維生素D的牛奶、植物奶、早餐穀片等。

3. 補充劑：適合骨質疏鬆、年長者、長期少曬太陽的人、癌症或慢性疾病患者，可經由醫師建議補充「維生素D3」，通常每日建議量為600到2000 IU，依個人狀況調整。

學者提醒，單獨補充維生素D恐讓鈣質沉積在動脈壁與軟組織，增加心血管疾病風險，建議同時補充維生素K，如綠葉蔬菜等食物；示意圖。（圖取自freepik）

學者提醒，單獨補充維生素D恐讓鈣質沉積在動脈壁與軟組織，增加心血管疾病風險，建議同時補充維生素K，如綠葉蔬菜等食物；示意圖。（圖取自freepik）

維生素D、K一起補 營養更全面

洪泰雄曾指出，維生素D與維生素K有協同作用，維生素D有助於吸收鈣質，維生素K則有助於將鈣質轉移至骨骼。若僅單獨補充維生素D，可能會使鈣質過多沉積在動脈壁和軟組織中，增加心血管疾病等風險，因此需要加入維生素K以協助鈣質的代謝。

富含維生素K的食物包含綠葉蔬菜、蔬菜油、葵花子和南瓜子、肝臟、魚類、納豆等。需要注意維生素K的含量會受到烹調和加工的影響，為了確保攝取足夠的維生素K，最好選擇新鮮的、未過度加工的食物。

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