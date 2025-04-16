「國有器官」爭議 台大醫院長：強國事不會發生在台灣

台大醫院院長吳明賢強調，「強國發生的事不會發生在台灣。」（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕中國近年發布早產嬰捐腎給成年人的論文，引起「嬰兒腎」爭議，對此台大醫院院長吳明賢強調，強國發生的事不會發生在台灣，因為台灣在器官捐贈上非常嚴謹，也一定站在病人權利考量。

歌手「TANK」呂建忠去（2024）年11月在中國接受心肝聯合移植手術，引起付錢插隊、中國「國有器官」黑幕等質疑，甚至有中國肝臟移植專家將執刀手術寫成論文並發布，卻未詳述器官來源；同時，近期一名中國醫生詳細誇讚「嬰兒腎」實用性的影片也在網上瘋傳。

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「強國傳出許多爭議之時，台灣這方面做很嚴謹，道德、法律都是世界一流」，吳明賢強調，台灣在道德、倫理上都是優等生，台灣是亞洲較早執行器官移植的國家，曾執行亞洲第一例心臟、腎臟移植，過去台灣器官移植法律與規範做這麼久，沒有傳出什麼問題。

此外，吳明賢提到，國際一直有來台灣取經，學習我國的器官移植經驗，台大的器官移植團隊也曾赴越南、印尼協助該國進行首例肺臟、心臟、肝臟、腎臟移植手術，且除了輸出醫療技術之外，也在輸出我國的器官移植相關法規經驗與做法，「大家可以放心，強國發生的事不會發生在台灣。」

吳明賢也強調，人們稱讚醫師都是說「仁心仁術」，除了醫療技術之外，也要思考醫德是否符合道德倫理與法律規範，台大醫院在這方面與法界有許多溝通，社會各界也給醫院及醫療團隊諸多支持，醫院在執行相關研究前，也都會經過倫理委員會處理，標準簡單，就是是否有站在病人權利考量。

器官勸募暨移植中心主任陳益祥則提到，在器官捐贈的過程中，器官來源是否走正當性非常重要，否則就會淪為器官買賣，有些國家開始出現比較沒有那麼正規的做法，國際上也希望矯正這樣的觀念。

陳益祥說，從醫療上來說，雙器官移植是醫學進步需要的，只是取得方法仍是最重要的課題，而相關早產兒器官移植論文中雖說，病人提早拔管、走安寧，但早產兒該如何判斷死後捐贈，是否能這樣判斷，現在仍不清楚，屬於灰色地帶。

因此，陳益祥認為，醫療進步往往走在法律前，先有想像才有技術，醫療端、科技端應該認真重視相關研究，法律端則需要更仔細一點，但就台灣來說，還是要回到基本盤，呼籲更多人把愛留給下個人，台灣推動捐血也曾遇到民眾意願不高的問題，如今卻可能是世界做最好的國家，器捐還需要時間改變。

器官勸募暨移植中心主任陳益祥強調，器官捐贈的過程中，器官來源是否走正當性非常重要。（記者林志怡攝）

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