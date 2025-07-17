健康網》酷暑手搖飲喝不停？ 小心糖癮上身、糖尿病悄悄找上門！

研究顯示，長期每週飲用2份以上含糖飲料者，罹患第2型糖尿病的相對風險，仍比同樣運動量但每月飲用少於1份含糖飲料的人高 22%；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕酷暑難耐，手搖飲魅力讓人難以抗拒！許多人也認為，只要有規律運動習慣，喝點含糖飲料沒什麼大不了。不過，初日診所小兒內分泌暨減重專科醫師王律婷提醒，含糖飲料的健康風險遠比想像中嚴重，即便有運動習慣，也無法完全抵銷含糖飲品對身體代謝的影響。

每週2杯含糖飲 糖尿病風險飆22%

根據發表於《 Diabetologia 》（糖尿病學）的前瞻性觀察性世代研究結果顯示，即使運動量達到建議標準，長期每週飲用2份以上含糖飲料者，罹患第2型糖尿病的相對風險，仍比同樣運動量但每月飲用少於1份含糖飲料的人高 22%。

請繼續往下閱讀...

別以為有運動就可喝含糖飲 糖尿病風險照樣增

王律婷指出，所謂含糖飲料，除了街頭常見的手搖飲，也包括運動飲料、碳酸飲料（如可樂、沙士）、果汁飲料，甚至標榜100%的純果汁。然而，即使改喝熱量較低、糖分減少的代糖飲料或是零卡飲料，研究也顯示，若每週攝取2杯以上，長期下來，即使運動量達建議標準，相較不喝的人，仍會增加7%罹患糖尿病的風險。

別以為100%純果汁很健康，研究顯示，每多喝一份（約含23.3克糖），相對風險也增加5% ，且此風險隨著飲用量增加而增加；示意圖。（圖擷取自freepik）

100%純果汁也NG 每份含23.3克糖

不僅如此，一篇發表於《 Advances in Nutrition》（營養學進展），納入 29 項前瞻性世代研究的統合分析研究指出，每多喝一份含糖飲料（約39克糖），罹患糖尿病的相對風險就上升 25%；若是100% 純果汁，每多喝一份（約含23.3克糖），相對風險也增加5% ，且此風險隨著飲用量增加而增加。

王律婷表示，與固體食物相比，液態飲品中的糖分吸收速度快、飽足感低，且容易刺激大腦獎勵機制，讓人不自覺攝取過多糖分。若長期依賴含糖飲料，不僅影響血糖與代謝，還可能導致「糖癮」問題，增加糖尿病與肥胖風險。

10題自我檢測 符合3項以上就有「糖上癮」

王律婷也建議，若發現自己難以減少含糖飲料攝取，或懷疑已經對含糖飲料產生依賴，不妨透過以下10項自我檢測初步評估，若符合3項以上，建議及早諮詢醫師或營養師，調整飲食習慣，降低代謝疾病風險。

●常於餐後或睡前想來份甜點

●壓力大或情緒不佳時想攝取甜食

●常在不知不覺中吃完一包餅乾

●注意力難集中

●出現頭痛頻率高

●常選擇含糖飲料

●想戒糖卻沒有成功過

●總有許多理由攝取甜食

●情緒起伏很大

●吃甜食時會有愧疚感

王律婷強調，含糖飲品對健康的影響不會立刻表現，而是長期累積、悄悄改變代謝狀況。想真正掌握身體健康，除了留意飲食與運動習慣，及早透過專業檢測了解自身血糖與代謝指標，更是不可或缺的一步。透過檢測，才能看見身體真實狀況，及早調整，遠離糖尿病與代謝疾病威脅。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法