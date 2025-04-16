健康網》川普強壯的秘密 藥師：高強度斯他汀類藥物有功

藥師認為，年近79歲的川普能如此健康的原因之一，是持續使用高強度降膽固醇藥物Rosuvastatin和Ezetimibe。（美聯社檔案照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕即將滿79歲的美國總統川普，他的健康檢查報告可能比許多台灣人都還健康，尤其是他的總膽固醇只有140mg/dL，壞膽固醇（LDL）51mg/dL，彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲認為，能如此健康的原因之一是持續使用高強度降膽固醇藥物Rosuvastatin和Ezetimibe。

洪正憲在臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文說明，Statin（斯他汀）是一種常見的降血脂藥物，主要是幫助降低血液中的「壞膽固醇」，以減少動脈硬化和心血管疾病的風險。這類藥物不僅廣泛使用，效果也經過多項大型臨床試驗證實。像是有高血壓、糖尿病、抽菸習慣、或曾經有心肌梗塞或中風的人，往往會被醫師建議使用Statin。

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洪正憲說，Statin的「強度」會因藥物和劑量而異。需要根據病人的狀況來「量身訂做」。有些人只是膽固醇略高、風險不大，可能只需要使用低劑量、溫和一點的Statin。像川普這樣年紀偏大，醫療團隊為了降低他的心血管風險，可能會選擇較強效的Rosuvastatin，甚至再加上輔助藥物Ezetimibe，讓降膽固醇的效果更加全面。

Statin有副作用嗎？

洪正憲表示，多數人使用Statin都是安全的，但少數人會出現一些不舒服的反應，例如肌肉痠痛、疲勞感、或腸胃不適。這些副作用通常不嚴重，但若出現劇烈肌肉痛、尿變深色，則可能是罕見但嚴重的副作用—橫紋肌溶解，必須立刻停藥並就醫。此外，使用Statin期間也建議定期抽血，檢查肝功能與肌肉酵素，以確保用藥安全。

洪正憲提到，川普的健康檢查讓人驚嘆，並非他「天生強壯」，而是靠醫療團隊精心規劃、長期監控的成果。如果你也有膽固醇過高的問題、或是家族有心血管疾病史，與其先購買昂貴的保健食品，不妨和醫師討論是否需要使用Statin，或檢視目前的治療是否適合自己。畢竟，預防永遠比治療更重要。

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