自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》川普強壯的秘密 藥師：高強度斯他汀類藥物有功

2025/04/16 20:10

藥師認為，年近79歲的川普能如此健康的原因之一，是持續使用高強度降膽固醇藥物Rosuvastatin和Ezetimibe。（美聯社檔案照）

藥師認為，年近79歲的川普能如此健康的原因之一，是持續使用高強度降膽固醇藥物Rosuvastatin和Ezetimibe。（美聯社檔案照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕即將滿79歲的美國總統川普，他的健康檢查報告可能比許多台灣人都還健康，尤其是他的總膽固醇只有140mg/dL，壞膽固醇（LDL）51mg/dL，彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲認為，能如此健康的原因之一是持續使用高強度降膽固醇藥物Rosuvastatin和Ezetimibe。

洪正憲在臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文說明，Statin（斯他汀）是一種常見的降血脂藥物，主要是幫助降低血液中的「壞膽固醇」，以減少動脈硬化和心血管疾病的風險。這類藥物不僅廣泛使用，效果也經過多項大型臨床試驗證實。像是有高血壓、糖尿病、抽菸習慣、或曾經有心肌梗塞或中風的人，往往會被醫師建議使用Statin。

洪正憲說，Statin的「強度」會因藥物和劑量而異。需要根據病人的狀況來「量身訂做」。有些人只是膽固醇略高、風險不大，可能只需要使用低劑量、溫和一點的Statin。像川普這樣年紀偏大，醫療團隊為了降低他的心血管風險，可能會選擇較強效的Rosuvastatin，甚至再加上輔助藥物Ezetimibe，讓降膽固醇的效果更加全面。

Statin有副作用嗎？

洪正憲表示，多數人使用Statin都是安全的，但少數人會出現一些不舒服的反應，例如肌肉痠痛、疲勞感、或腸胃不適。這些副作用通常不嚴重，但若出現劇烈肌肉痛、尿變深色，則可能是罕見但嚴重的副作用—橫紋肌溶解，必須立刻停藥並就醫。此外，使用Statin期間也建議定期抽血，檢查肝功能與肌肉酵素，以確保用藥安全。

洪正憲提到，川普的健康檢查讓人驚嘆，並非他「天生強壯」，而是靠醫療團隊精心規劃、長期監控的成果。如果你也有膽固醇過高的問題、或是家族有心血管疾病史，與其先購買昂貴的保健食品，不妨和醫師討論是否需要使用Statin，或檢視目前的治療是否適合自己。畢竟，預防永遠比治療更重要。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中