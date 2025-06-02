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健康網》染新冠會變笨？ 研究：重症害大腦功能老10年

2025/06/02 18:55

醫師表示，據國外研究顯示，新冠確診者不論輕重症，均會對大腦造成傷害，IQ也有不等程度降低情況；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，據國外研究顯示，新冠確診者不論輕重症，均會對大腦造成傷害，IQ也有不等程度降低情況；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新冠疫情又升溫，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，據國外1項研究顯示，感染新冠者不論輕重症，均對大腦造成傷害，IQ（智商）也有不等程度降低。即使是輕症仍會影響思考力，重症等同大腦功能老了10年，他建議遵守打疫苗、戴口罩、打疫苗3守則，才能避免大腦有受損風險。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，確診新冠肺炎不只傷肺，也會「偷走你的大腦」。根據國外1項大型研究，將確診者分為以下3類，發現不論屬於哪一類，大腦功能均顯示變差，IQ（智商）也可能下降。

1.輕症康復者：沒有重症、也沒留下後遺症；智商平均下降3分。顯示雖然只是輕症，也可能影響思考力。

2.長新冠（Long COVID）患者：有持續疲勞、腦霧、記憶變差等後遺症，智商平均下降6分。有人形容像是「腦袋塞棉花」，反應變慢、學習力變差。

3.重症病患（曾進加護病房）：病情嚴重，需要入住ICU，智商平均下降9分，幾乎等同於老化 10年的大腦功能。

此外，黃軒表示，據研究，若再次感染，情況也會更糟。每多感染一次，IQ平均會再多下降2 分，顯示長期下來可能傷害更大。

醫師指出，根據國外研究，即使是沒有留下後遺症的輕症患者，智商也平均下降3分，顯示確診可能影響思考力；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，根據國外研究，即使是沒有留下後遺症的輕症患者，智商也平均下降3分，顯示確診可能影響思考力；情境照。（圖取自shutterstock）

黃軒指出，由此可知，保護自己不要染疫，就是保護腦力。因為確診新冠不只是感冒，即使康復，大腦也可能已默默受損。而且，不是只有重症才會影響IQ，就連輕症也會讓腦力下滑。最重要的是，大腦的傷害不一定會馬上感受到，但長期可能影響記憶力、注意力和學習力。

黃軒強調，為免傷及腦力，保護自己也保護家人，建議遵守打疫苗、戴口罩、打疫苗3守則，有症狀就多休息，也應盡量避免重複感染；若有長期腦霧、疲倦等狀況，亦應及早就醫。

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