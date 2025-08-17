自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

腎病變有警訊 糖尿病患別忽略

2025/08/17 05:30
腎病變有警訊 糖尿病患別忽略

▲一對一衛教，讓患者更知道如何控制血糖；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／黃瓊瑩）

文／黃瓊瑩

腎病變有警訊 糖尿病患別忽略

▲慢性腎臟病的國際分期

隨著人口老化與生活習慣改變，全球糖尿病患者人數持續攀升，糖尿病已成為現代主要的慢性疾病之一。糖尿病腎病變是糖尿病患者最常見且最嚴重的併發症之一，也是台灣洗腎患者中最主要的原因。

尿有微量白蛋白 仍處於可逆階段

糖尿病腎病變指糖尿病患者腎臟功能逐漸受損，主要表現為尿液中持續出現微量白蛋白（蛋白尿）及腎功能惡化。臨床上，以尿液白蛋白／肌酸酐比值（ACR）來量化蛋白尿程度，依數值分為三期：A1期為正常範圍（ACR〈30mg/g），A2期為微量白蛋白尿（ACR30~300mg/g），A3期則為巨量白蛋白尿（ACR〉300mg/g）。

尿出現微量白蛋白是糖尿病腎病變的早期警訊，代表腎絲球已經受損，但此時仍處於可逆階段，只要積極控制血糖與血壓，蛋白尿有機會減輕甚至恢復正常。若不積極治療，最終可能進入終末期腎臟病，必須靠洗腎或腎臟移植維生。

並非所有糖尿病患者都會發展成腎病變，除了不可改變的因素，如年齡、性別（男性較高風險）、家族腎病史外，還有多項可改變的危險因子，包括血糖控制不佳、高血壓、高血脂、肥胖、抽菸及高蛋白飲食等。其中，高血糖與高血壓是最主要的致病因子。

治療糖尿病腎病變需要多方面配合，包括生活型態調整、飲食控制、規律追蹤和藥物治療。

應控制飲食定期回診 確實服藥

◎患者應注意事項

●規律運動、適當減重、戒菸，改善生活習慣。

●飲食中應降低糖分、鹽分、脂肪及蛋白質的攝取。

●定期回診抽血及尿液檢查，早期發現病情變化。

藥物方面，良好的血糖控制能有效降低腎病變風險，部分降血糖藥物也有保護腎臟的效果；控制血壓同樣重要，目前首選使用抑制腎素—血管張力素系統的藥物，能降低腎絲球內壓力及蛋白尿；血脂控制也是輔助治療的一環。部分藥物在腎功能較差的患者需謹慎使用，患者應與醫師密切討論，選擇最合適的治療方案。

糖尿病腎病變是可預防且可延緩的疾病，透過早期篩檢與多重控制策略，能有效減少洗腎的發生，守護腎臟健康，提升生活品質。

（作者為台大醫院北護分院腎臟科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中