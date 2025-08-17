腎病變有警訊 糖尿病患別忽略

▲一對一衛教，讓患者更知道如何控制血糖；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／黃瓊瑩）

文／黃瓊瑩

▲慢性腎臟病的國際分期

隨著人口老化與生活習慣改變，全球糖尿病患者人數持續攀升，糖尿病已成為現代主要的慢性疾病之一。糖尿病腎病變是糖尿病患者最常見且最嚴重的併發症之一，也是台灣洗腎患者中最主要的原因。

尿有微量白蛋白 仍處於可逆階段

糖尿病腎病變指糖尿病患者腎臟功能逐漸受損，主要表現為尿液中持續出現微量白蛋白（蛋白尿）及腎功能惡化。臨床上，以尿液白蛋白／肌酸酐比值（ACR）來量化蛋白尿程度，依數值分為三期：A1期為正常範圍（ACR〈30mg/g），A2期為微量白蛋白尿（ACR30~300mg/g），A3期則為巨量白蛋白尿（ACR〉300mg/g）。

請繼續往下閱讀...

尿出現微量白蛋白是糖尿病腎病變的早期警訊，代表腎絲球已經受損，但此時仍處於可逆階段，只要積極控制血糖與血壓，蛋白尿有機會減輕甚至恢復正常。若不積極治療，最終可能進入終末期腎臟病，必須靠洗腎或腎臟移植維生。

並非所有糖尿病患者都會發展成腎病變，除了不可改變的因素，如年齡、性別（男性較高風險）、家族腎病史外，還有多項可改變的危險因子，包括血糖控制不佳、高血壓、高血脂、肥胖、抽菸及高蛋白飲食等。其中，高血糖與高血壓是最主要的致病因子。

治療糖尿病腎病變需要多方面配合，包括生活型態調整、飲食控制、規律追蹤和藥物治療。

應控制飲食定期回診 確實服藥

◎患者應注意事項

●規律運動、適當減重、戒菸，改善生活習慣。

●飲食中應降低糖分、鹽分、脂肪及蛋白質的攝取。

●定期回診抽血及尿液檢查，早期發現病情變化。

藥物方面，良好的血糖控制能有效降低腎病變風險，部分降血糖藥物也有保護腎臟的效果；控制血壓同樣重要，目前首選使用抑制腎素—血管張力素系統的藥物，能降低腎絲球內壓力及蛋白尿；血脂控制也是輔助治療的一環。部分藥物在腎功能較差的患者需謹慎使用，患者應與醫師密切討論，選擇最合適的治療方案。

糖尿病腎病變是可預防且可延緩的疾病，透過早期篩檢與多重控制策略，能有效減少洗腎的發生，守護腎臟健康，提升生活品質。

（作者為台大醫院北護分院腎臟科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法