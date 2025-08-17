全喉切除還能唱卡拉OK？ 癌友用「食道語」重新開口說話

醫師劉時安表示，無喉者是頭頸癌、咽喉癌或其他原因接受全喉切除手術，聲音在甲狀軟骨的正中間，也一併切除。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中榮總頭頸癌無喉病友成立「無聲之音合唱團」，沒有喉嚨、聲帶，竟然高歌、唱卡拉OK，他們罹患晚期喉癌、舌根癌、下咽癌，或食道癌，全喉切除也失去聲帶，與醫療和復健團隊共同努力，學習食道語或人工、電子助講器等方式恢復說話，也能溝通無礙，開心唱歌。

台中榮總耳鼻喉頭頸部主任劉時安表示，無喉者是指因頭頸癌、咽喉癌或其他原因接受全喉切除手術的病友，1/4病友可用食道發聲，學習用胃裡的空氣，吐出來透過人工食道黏膜發聲，也是腹語的一種，說食道語。

請繼續往下閱讀...

無喉者言語重建班透過復健及輔助器，重新說話。（記者蔡淑媛攝）

另3/4用人工發聲器，藉由器官發出的氣音，透過人工發聲器，導到腹腔，藉由口腔不同氣狀，發出不同聲音，言語重建不只是學會說話，更是重建尊嚴、自信與生活品質，中榮成立無喉者言語重建班已經35年。

家住沙鹿的71歲紀先生是中榮無喉言語復健班的前任班長，2004年因喉嚨痛就醫，確診下咽癌第4期，醫師告訴他手術治療切除喉嚨、聲帶後將「失聲」，邀請術前先到無喉病友言語復健班旁聽，他看到其他病友說食道語無礙，術後語言重建充滿信心。

但是紀先生學習食道語前2年進度緩慢，一度想放棄，認為下咽癌5年存活率僅30%，辛苦學食道語會不會是「無彩工！」醫師王景平鼓勵他，治療和學習都只有成功和失敗2種結果，不做怎麼知道會是哪一個，決定繼續學食道語，也學會腹式呼吸法有效延長說出語句，現在說得一口流利食道語，幾乎和常人說話無異，國、台語都通。

紀先生說，無喉者學食道語、使用人工助講器、筆談或肢體語言，最重要是能與人溝通零距離，才不會讓生活封閉，影響身心健康。

現任莊姓班長，則是挖土機司機，從15歲就開始抽菸，天天抽上2包菸、喝58度高樑酒，50歲聲音沙啞不在意，拖了10年後喉嚨長腫瘤，再10年長成4公分大，確診喉癌第4期，醫師警告再不手術，生命只剩4個月，被兒女拖去開刀，術後重新學說話，先學食道語，覺得聲音很小聲、聽不清楚，改用氣動式助講器變大聲，正常與外界溝通，他也後悔沒能及早治療，就能不切喉，還好還能用助講器，每年至少出國2趟，覺得能延續生命延續，也呼籲病友不要延遲治療。

劉時安說，頭頸癌的危險因子主要是抽菸、喝酒、吃檳榔，只要能戒除就能防癌，聲音沙啞是喉癌早期症狀，也是下咽癌的晚期症狀，如果感冒嚴重、久咳、聲音沙啞超過2週，就要進一步就醫。

無喉病友學習食道語或人工、電子助講器等方式恢復說話，也能開心唱歌。（記者蔡淑媛攝）

無聲之音合唱團演唱小草。（記者蔡淑媛攝）

無喉病友紀姓、莊姓班長與劉時安醫師、語治療師共同努力下重新發聲說話。（記者蔡淑媛攝）

無喉病友紀姓、莊姓班長在劉時安醫師、語治療師共同努力下，分別能以食道語及透過人工助講器重新說話。（記者蔡淑媛攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法