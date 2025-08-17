美研發「現成型」疫苗 對抗胰臟癌與大腸癌初見成效

癌細胞示意圖。一款新型疫苗旨在訓練人體免疫系統，如同圖中所示，精準識別並攻擊帶有特定突變的癌細胞。（圖擷取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學網站《Science Alert》報導 一款名為ELI-002 2P的新型「現成型（off-the-shelf）」疫苗在一項由美國多個研究機構共同主導的臨床試驗中 對胰臟癌與大腸直腸癌展現正面成果，為這2種致命疾病帶來新希望。

這款疫苗主要針對一種名為「KRAS」的關鍵致癌基因的突變此類突變與高達93%的胰腺癌及50%的大腸直腸癌相關。透過一種能將疫苗活性劑直送淋巴結的遞送系統，這項治療旨在精準觸及免疫系統的關鍵部位。

共有25名患者參與初步試驗，他們包含20名胰臟癌與5名大腸直腸（結直腸）癌的術後康復者。所有參與者術後檢測，均顯示癌症復發的可能性很高。

經過一系列疫苗注射後84%的受試者體內成功產生了針對突變KRAS的特異性T細胞。而在24%的參與者中腫瘤的生物標記被完全清除。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）的腫瘤內科醫師溫伯格（Zev Wainberg）指出：「我們觀察到對疫苗產生強烈免疫反應的患者，其無病狀態與存活時間遠超預期」。在產生最強免疫反應的17名患者中，大多數在最後一次追蹤檢查時（中位數平均近20個月後）仍未復發。

整體研究參與者的中位數無復發存活期為16.33個月，中位數總存活期為28.94個月。這款疫苗最大的優勢在於其「現成型」（off-the-shelf）特性，無需為每位患者進行個人化訂製。此研究成果已發表於《自然醫學》（Nature Medicine）期刊。

