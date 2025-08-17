自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

美研發「現成型」疫苗 對抗胰臟癌與大腸癌初見成效

2025/08/17 10:09

癌細胞示意圖。一款新型疫苗旨在訓練人體免疫系統，如同圖中所示，精準識別並攻擊帶有特定突變的癌細胞。（圖擷取自Freepik）

癌細胞示意圖。一款新型疫苗旨在訓練人體免疫系統，如同圖中所示，精準識別並攻擊帶有特定突變的癌細胞。（圖擷取自Freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學網站《Science Alert》報導 一款名為ELI-002 2P的新型「現成型（off-the-shelf）」疫苗在一項由美國多個研究機構共同主導的臨床試驗中 對胰臟癌與大腸直腸癌展現正面成果，為這2種致命疾病帶來新希望。

這款疫苗主要針對一種名為「KRAS」的關鍵致癌基因的突變此類突變與高達93%的胰腺癌及50%的大腸直腸癌相關。透過一種能將疫苗活性劑直送淋巴結的遞送系統，這項治療旨在精準觸及免疫系統的關鍵部位。

共有25名患者參與初步試驗，他們包含20名胰臟癌與5名大腸直腸（結直腸）癌的術後康復者。所有參與者術後檢測，均顯示癌症復發的可能性很高。

經過一系列疫苗注射後84%的受試者體內成功產生了針對突變KRAS的特異性T細胞。而在24%的參與者中腫瘤的生物標記被完全清除。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）的腫瘤內科醫師溫伯格（Zev Wainberg）指出：「我們觀察到對疫苗產生強烈免疫反應的患者，其無病狀態與存活時間遠超預期」。在產生最強免疫反應的17名患者中，大多數在最後一次追蹤檢查時（中位數平均近20個月後）仍未復發。

整體研究參與者的中位數無復發存活期為16.33個月，中位數總存活期為28.94個月。這款疫苗最大的優勢在於其「現成型」（off-the-shelf）特性，無需為每位患者進行個人化訂製。此研究成果已發表於《自然醫學》（Nature Medicine）期刊。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中