健康網》腸胃比人老？ 醫列「9QA」自測 常便秘先+3年

醫師提醒，不正確的飲食、生活習慣，如常便秘、拉肚子等，可能讓腸胃提前邁入更年期；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕別仗著年輕就隨意進食、生活，不正確飲食及生活習慣，可能讓腸胃提早邁入更年期！禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智列出9大問題自測，以實際年齡為基準加減，舉例來說，常便秘或拉肚子者要加3年、常熬夜壓力大加2年、每天蔬菜少於5份要加3年，加總看看自己是否有「腸」壽命，提醒大家注意日常飲食習慣，追求更「腸」壽的人生。

陳威智在臉書專頁「痔瘡專家 陳威智醫師-微創痔瘡手術」發文提醒，很多人都以為年輕就是本錢，但是不正確的飲食、生活習慣，可能早就讓腸胃提前邁入更年期，因此整理9問題，讓大家自測，以自己實際年齡為基準，加減總和：

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1.經常便秘或拉肚子：+3年。

2.愛吃炸物、燒烤：+2年。

3.經常熬夜壓力大：+2年。

4.吃飯狼吞虎嚥：+3年。

5.不愛喝水，喜歡喝含糖飲料：+2年。

6.沒有運動習慣：+2年。

7.每天蔬菜少於5份：+3年。

8.有抽菸的習慣：+3年。

9.長期酗酒或酒癮：+3年。

醫師建議，每天3份蔬菜、2份水果，補充膳食纖維；示意圖。（圖取自freepik）

日常做好5行動 「腸」保健康

陳威智總結，有沒有「腸」壽命，還是建立於日常飲食習慣的選擇上，追求更「腸」壽的人生。他也曾提供5招護腸行動，如多吃蔬果、喝足水分、遠離油炸與高糖食物、增加益生菌攝取，同時應每天步行30分鐘，「腸」保健康：

●多吃蔬果：每天3份蔬菜+2份水果，補充膳食纖維。

●喝足水分：不喝飲料，每天喝足2000毫升的水。

●每天步行30分鐘：促進腸胃蠕動，讓排便更順利。

●遠離油炸與高糖食物：減少腸胃負擔，讓痔瘡遠離你。

●增加益生菌攝取：每日1份優格或益生菌補品，調整腸道菌叢。

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