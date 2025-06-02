健康網》搬重物吃力、上下樓會喘 小心肌少型肥胖

搬運重物吃力、上下樓梯容易喘、坐躺姿勢轉換困難、跌倒次數增加等狀況，要小心是否有肌少型肥胖問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著年齡增長，肌少型肥胖帶來的健康風險更明顯。初日診所減重專科暨家醫科醫師許芷瑜提醒，如果出現搬運重物吃力、上下樓梯容易喘、坐躺姿勢轉換困難、跌倒次數增加等狀況，可能要提高警覺，可用皮尺量測小腿最寬處，若男性≤34公分、女性≤33公分，則有肌少症風險，建議進一步檢查。

肌肉量減少、體脂增 恐罹糖尿病

許芷瑜指出，目前國際上對於肌少型肥胖（Sarcopenic Obesity），一般認定為同時存在「肌肉量減少」與「體脂肪增加」的身體組成異常狀態，也就是肥胖合併肌少。過多脂肪堆積於肌肉組織會產生脂質毒性，誘發慢性發炎反應與粒線體功能異常，導致肌力下降，並降低肌肉對胰島素的敏感性，進而影響血糖調控。此外，活動量減少也可能進一步降低代謝效率，恐增加糖尿病及心血管疾病的風險。然而，由於肌少型肥胖早期症狀不明顯，常被忽視。

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研究顯示，肌少型肥胖者的胰島素阻抗指數甚至是正常體態族群的2.2倍，未來衍生出的慢性疾病風險也明顯上升；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

許芷瑜指出，根據一篇2010年刊登於《PLOS One》期刊，分析美國國家健康與營養調查（NHANES III）資料的研究指出，在非糖尿病的族群中，肌少型肥胖者的胰島素阻抗指數（HOMA-IR），平均是正常體態者的1.99倍，糖化血色素（HbA1c）平均則是1.035倍。

在60歲以下族群中，代謝異常情況更為明顯，肌少型肥胖者的胰島素阻抗指數甚至是正常體態族群的2.2倍，在這樣的情形下，未來衍生出的慢性疾病風險也明顯上升。

研究：肌少型肥胖罹「鬱血性心衰竭」風險高

不只血糖，連心臟也可能受到威脅！許芷瑜指出，另一篇2015年發表於《Journal of Korean Medical Science》的研究，使用韓國國家健康與營養調查資料，並透過佛萊明罕風險評估（Framingham Risk Score）來分析肌少型肥胖與心血管疾病風險的關係。

結果顯示，肌少型肥胖組中約有43.8%的男性與14.6%的女性，屬於未來10年心血管疾病風險較高（風險≥20%）的族群，其比例明顯高於其他分組。經過多項參數調整後，肌少型肥胖者相較於正常體態者仍具有較高的心血管疾病風險。

醫授4招 防肌少型肥胖

日常生活中，若想預防這類代謝異常發生，許芷瑜建議可從以下4項生活調整開始著手：

●減少精緻澱粉，主食以適量全穀雜糧為主。

●攝取足夠蛋白質，一般建議每日攝取量為每天1至1.2公克/公斤體重。

●適時補充鈣質與維生素D，有助維持肌肉與骨骼健康。

●每週規律運動，建議每週2至3次有氧與阻力訓練，提升代謝、穩定血糖。

許芷瑜表示，若難以自行規劃飲食或運動內容，或過去曾嘗試多種減重方式但效果不佳，也可以考慮由醫師與營養師協助，量身規劃增肌減脂方案。與其節食減重，不如強化代謝與血糖調控，才是長期健康的關鍵。

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