急診就診上升近1成 邱泰源指示宣導民眾分流就醫

疾管署副署長羅一鈞說明「呼吸道傳染病因應策略研商會議」結論。（疾管署提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕新冠疫情再起，急診也開始出現人潮。衛福部今（2）日與醫界開會，疾管署副署長羅一鈞表示，全國急救責任醫院急診就診昨（1）日達2萬7837人次，較上週日上升9%，但今日待床1360人則較上週一下降9%，現階段尚未壅塞，但衛福部會持續注意局部醫院是否有候床增加較多的狀況。

羅一鈞也指出，衛福部長邱泰源於會中指示衛福部各單位全力協助基層落實各項防疫工作，並加強宣導民眾打疫苗、戴口罩、勤洗手，有症狀時分流就醫，不要都跑到急診去。而食藥署於會議中說明醫用快篩產能，1週可出貨4.5萬劑，足夠因應醫界需求。

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衛福部因今年5月6日立法院厚生會「後疫情時代呼吸道傳染病防治政策檢討」公聽會決議請衛福部與基層醫療代表開會研商公聽會相關結論，於今日下午由衛福部疾管署、食藥署、健保署共同邀集中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國基層醫療協會、中華民國診所協會全國聯合會、台灣感染症醫學會、台灣急診醫學會等團體召開「呼吸道傳染病因應策略研商會議」。

由衛福部部長邱泰源親自主持，會中就呼吸道疫情現況、疫苗藥物整備情形、落實分級防疫及強化篩檢、快篩供應現況等議題，進行討論。

羅一鈞於會後說明，整體性建議是鼓勵基層醫療投入各項防疫工作，包含打疫苗、篩檢和開立抗病毒藥物，並提供誘因、降低行政障礙，讓各縣市疫苗和藥物的配置院所能增加，除了增進民眾便利性，也有助於分流就醫、減少急診壅塞發生。

針對醫用快篩，羅一鈞指出，會中參與的醫界代表表示，基本上要訂貨都買得到，只是價格優惠、折讓或數量不如之前，食藥署將會協助媒合採購。健保署亦說明，若醫界認為醫用快篩給付點值和給付適應範圍有修正空間，各醫學會、協會可提案至健保署相關會議討論。

至於基層醫療反映新冠疫苗及各項疫苗接種處置費僅100元，不敷行政作業成本、亦不利於推動疫苗接種，建議調升疫苗接種處置費，羅一鈞指出，衛福部相當重視此議題，已積極向行政院爭取財源挹注，期能調升疫苗接種處置費。

在急診量能方面，羅一鈞說明，急診醫學會於會中表示，急診是否壅塞必須評估等候住院的人數是否變多、是否無法消化等，現階段尚未壅塞，但局部醫院可能有候床增加的狀況要注意，且隨著新冠疫情升溫，後續中重症人數增加，也恐造成急診候床人數上升，必須強化監測及時因應。

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