合庫行員台大醫院收款遭竊 醫籲速導入非現金支付工具

合作金庫銀行殷姓行員在5月29日前往台大醫院將387萬元營收款放在旅行袋，並置於商場門口，結果遭1名雨衣男趁機竊走。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕合作金庫銀行殷姓行員在上月29日前往台大醫院將387萬元營收款放在旅行袋，並置於商場門口，結果遭1名雨衣男趁機竊走。台灣私立醫療院所協會表示，為降低未來類似事件再次發生的風險，呼籲並鼓勵全國醫療機構加速導入非現金支付工具。

台灣私立醫療院所協會表示，此事件凸顯出醫療機構仍以高額現金處理業務的風險，醫療費用性質不同於一般日常消費，金額往往較高，民眾或金融機構人員攜帶大筆現金前往醫院支付、收款或存款，極易成為不法之徒覬覦目標，不僅危及財務安全，更有可能影響院區秩序與人身安全。

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台灣私立醫療院所協會指出，為降低未來類似事件再次發生之風險，呼籲並鼓勵全國醫療機構加速導入非現金支付工具，包括行動支付APP、信用卡及各類電子支付方式等，透過數位化、無現金化的支付環境，不僅提升醫療機構收款效率、便利民眾，同時更可以強化醫療機構財務作業的安全性與可追蹤性。

台灣私立醫療院所協會強調，對發生於台大醫院的合作金庫銀行行員於院內收款過程中遭竊事件深感關切與遺憾，對當事人與相關單位所受到的損失與困擾，表達慰問之意。

該會亦將持續與主管機關、金融業者及各醫療機構合作，推動智慧醫療服務環境，建立更安全、現代化的醫療支付系統，保障患者、醫院及合作金融單位的權益。

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