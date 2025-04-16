高秀院區設置公共藝術作品《依偎》 醫療空間增添藝術氣息

《依偎》以不鏽鋼和銅兩種材質打造，呈現雙圓緊扣造型，象徵夫妻相依相守的深厚情感。（高雄秀傳紀念醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄秀傳紀念醫院邀請藝術家廖迎晰，以「愛、希望、圓融」為創作主題，在院區打造公共藝術作品《依偎》，為醫療空間注入藝術氣息。

高秀醫院表示，《依偎》以不鏽鋼和銅兩種材質打造，不鏽鋼的堅韌象徵父親為家庭事業打拼的剛毅形象，而銅的溫潤則代表母親的包容與奉獻，作品呈現雙圓緊扣造型，象徵夫妻相依相守的深厚情感，「執子之手、與子偕老」的詩意意象，在作品中得以具象展現，傳遞出溫暖且堅定的情感連結。

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秀傳醫療體系總裁黃明和表示，公共藝術的設置，除提升院區人文氛圍和藝術美感，也展現地方社區對醫療及藝術結合的高度關注與支持，象徵醫療機構與社區間緊密的連結與合作。

高秀院長吳明和表示，設置於院區中央廊道的《依偎》，不僅為醫療空間注入藝術氣息，更喚起「家」的情感共鳴，成為院區最具核心價值象徵的公共藝術作品。

高雄秀傳紀念醫院在院區打造公共藝術作品《依偎》，為醫療空間注入藝術氣息。（高雄秀傳紀念醫院提供）

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