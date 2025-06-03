素食癌末者 改變飲食度危機

▲今年5月的電腦斷層顯示已無腫瘤。（照片提供／張博竣）

文／張博竣

70歲的廖先生5年前罹4期口腔癌的唇癌，他強烈拒絕手術，後來接受化療和光子刀治療，卻又因信仰而堅持素食，身體虛弱，再三勸他要吃高蛋白、高熱量的魚及肉類才有對抗治療的本錢，他思考後向佛祖告假，吃了一段時間的魚和肉，抗癌成功，至今5年不復發。

廖先生5年前就診，因吃東西會卡住，講話聲調也怪怪，經電腦斷層及正子攝影確診左下唇腫瘤2.8公分大，切片為鱗狀細胞癌，並已擴散至淋巴，耳鼻喉科醫師建議手術切除後，再進行化療及放射線治療，但他堅持不手術，因此被轉介到放射腫瘤科。

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多吃魚、肉及高熱量食物 攝取足夠營養成功抗癌

團隊立即為廖先生安排化學治療及放射治療的光子刀同步進行，光子刀放射左唇病灶35次、頸部25次，進行到1/3療程時，他不只掉髮，身體也疲倦不堪，拖著漸瘦的身子，隨時會倒下，建議他多補充營養品，最好能多吃魚及肉，以高熱量、高蛋白、高品質的食物，攝取足夠營養，才能長期抗戰。

廖先生和老婆已經吃素20多年，談起吃肉，他面有難色，團隊告訴他，雖然豆類可補充植物性蛋白，但對於身體虛弱者還是不夠，等身體好些再吃素；到了下次治療時，他表示，已經向佛祖請示，允許他告假半年，這半年內不禁葷食，等身體好轉再回復素食。他也開始食用各種肉類，在營養師的調配下，度過治療。

癌症患者面對化療及放射線治療，身體細胞在受損及修復上需要大量的能量，如果無法支持，恐出現營養不良的惡病質，危及生命，這時候應提升熱量和蛋白質的攝取，如果出現噁心、嘔吐或食量變少，不應強迫進食，可改為少量多餐，撐過這段時期。

今年5月，廖先生經電腦斷層追蹤，沒有口腔癌細胞，取消重大傷病卡。他直言沒想到4期癌症也能治療好。

此個案說明了癌末也還有機會，不應放棄；撐過化療的營養支持危機，就有克服惡病質的機會。

（作者為衛生福利部彰化醫院放射腫瘤科醫師）

▲正子攝影顯示左下唇惡性腫瘤（紅圈處）。（照片提供／張博竣）

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