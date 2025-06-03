自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

素食癌末者 改變飲食度危機

2025/06/03 05:30

▲今年5月的電腦斷層顯示已無腫瘤。（照片提供／張博竣）

▲今年5月的電腦斷層顯示已無腫瘤。（照片提供／張博竣）

文／張博竣

70歲的廖先生5年前罹4期口腔癌的唇癌，他強烈拒絕手術，後來接受化療和光子刀治療，卻又因信仰而堅持素食，身體虛弱，再三勸他要吃高蛋白、高熱量的魚及肉類才有對抗治療的本錢，他思考後向佛祖告假，吃了一段時間的魚和肉，抗癌成功，至今5年不復發。

廖先生5年前就診，因吃東西會卡住，講話聲調也怪怪，經電腦斷層及正子攝影確診左下唇腫瘤2.8公分大，切片為鱗狀細胞癌，並已擴散至淋巴，耳鼻喉科醫師建議手術切除後，再進行化療及放射線治療，但他堅持不手術，因此被轉介到放射腫瘤科。

多吃魚、肉及高熱量食物 攝取足夠營養成功抗癌

團隊立即為廖先生安排化學治療及放射治療的光子刀同步進行，光子刀放射左唇病灶35次、頸部25次，進行到1/3療程時，他不只掉髮，身體也疲倦不堪，拖著漸瘦的身子，隨時會倒下，建議他多補充營養品，最好能多吃魚及肉，以高熱量、高蛋白、高品質的食物，攝取足夠營養，才能長期抗戰。

廖先生和老婆已經吃素20多年，談起吃肉，他面有難色，團隊告訴他，雖然豆類可補充植物性蛋白，但對於身體虛弱者還是不夠，等身體好些再吃素；到了下次治療時，他表示，已經向佛祖請示，允許他告假半年，這半年內不禁葷食，等身體好轉再回復素食。他也開始食用各種肉類，在營養師的調配下，度過治療。

癌症患者面對化療及放射線治療，身體細胞在受損及修復上需要大量的能量，如果無法支持，恐出現營養不良的惡病質，危及生命，這時候應提升熱量和蛋白質的攝取，如果出現噁心、嘔吐或食量變少，不應強迫進食，可改為少量多餐，撐過這段時期。

今年5月，廖先生經電腦斷層追蹤，沒有口腔癌細胞，取消重大傷病卡。他直言沒想到4期癌症也能治療好。

此個案說明了癌末也還有機會，不應放棄；撐過化療的營養支持危機，就有克服惡病質的機會。

（作者為衛生福利部彰化醫院放射腫瘤科醫師）

▲正子攝影顯示左下唇惡性腫瘤（紅圈處）。（照片提供／張博竣）

▲正子攝影顯示左下唇惡性腫瘤（紅圈處）。（照片提供／張博竣）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中