健康網》戴金屬項鍊進MRI絕命 醫警檢查結束環境磁力仍高

美國發生民眾戴金屬項鍊闖MRI檢查室會致命的不幸事件，醫師指出，MRI即使沒有在檢查時，仍然是有很強的環境磁力，身上沒有清掉所有金屬以前，不能冒然衝進去；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小心！戴金屬項鍊闖MRI檢查室會致命。美國紐約長島發生醫療意外事故，1位6旬男子因頸部戴著金屬項鍊進入磁振造影（MRI）檢查室，不料卻遭到強力磁場吸入機器內而受重傷，送醫救治仍不幸身亡。奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金指出，MRI即使沒有在檢查時，仍然有很強的環境磁力，之前也發生過「氧氣鋼瓶」、「鐵床」整個被吸到機器的醫療事件，不可不慎。

為什麼會發生這樣的憾事，MRI室不是有管制嗎？陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」發文指出，MRI的確是有管制，要進入管制區的病人和醫療人員都要把身上的金屬物全部除下，包括手機、手錶、耳環、戒子、鑰匙、項鍊等，但是這名怎麼會有人戴著項鍊進去呢？原來這名6旬男子不是病人，是陪檢的家屬。男子的太太在做完膝蓋的MRI檢查後，下床需要人協助，於是她請技術員叫他先生進來幫忙，不過，這是違反規定的，家屬不能進入檢查室。

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檢查不是結束了，怎麼還有強大磁力嗎？陳志金說明，MRI即使沒有在「檢查」時，仍然是有磁力的。MRI在掃描結束的時候，主磁場（B₀）仍然是全強度存在的，只要沒有「去磁」（quench），磁場就會一直存在，只有梯度磁場和射頻脈衝會停止。這意味著，3T MRI檢查完畢，主磁場仍是3 Tesla，病人推離掃描床或離開檢查室時，掃描室裡的環境磁力仍然是非常的高，必須非常小心。

「MRI即使沒有在檢查時，仍然是有很強的環境磁力」陳志金強調，這點非常重要，之前也發生過「氧氣鋼瓶」、「鐵床」整個被吸到機器的悲慘事件。因此保命的原則是，身上沒有清掉所有金屬以前，即使檢查室內發生緊急狀況，也都不能冒然衝進去，無論是家屬或醫療人員。

不少人不解為什麼男子頸部的這條項鍊會這麼可怕？陳志金解釋，男子佩戴的不是普通的項鏈，是1條重達20磅，約達9公斤的金屬「鏈條」，他平日用做重訓使用。據他太太描述，技術人員也知道他身上有這條鏈條，不知為何當下會允許他進入檢查室。

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