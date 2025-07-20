自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》戴金屬項鍊進MRI絕命 醫警檢查結束環境磁力仍高

2025/07/20 21:02

美國發生民眾戴金屬項鍊闖MRI檢查室會致命的不幸事件，醫師指出，MRI即使沒有在檢查時，仍然是有很強的環境磁力，身上沒有清掉所有金屬以前，不能冒然衝進去；圖為情境照。（圖取自freepik）

美國發生民眾戴金屬項鍊闖MRI檢查室會致命的不幸事件，醫師指出，MRI即使沒有在檢查時，仍然是有很強的環境磁力，身上沒有清掉所有金屬以前，不能冒然衝進去；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小心！戴金屬項鍊闖MRI檢查室會致命。美國紐約長島發生醫療意外事故，1位6旬男子因頸部戴著金屬項鍊進入磁振造影（MRI）檢查室，不料卻遭到強力磁場吸入機器內而受重傷，送醫救治仍不幸身亡。奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金指出，MRI即使沒有在檢查時，仍然有很強的環境磁力，之前也發生過「氧氣鋼瓶」、「鐵床」整個被吸到機器的醫療事件，不可不慎。

為什麼會發生這樣的憾事，MRI室不是有管制嗎？陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」發文指出，MRI的確是有管制，要進入管制區的病人和醫療人員都要把身上的金屬物全部除下，包括手機、手錶、耳環、戒子、鑰匙、項鍊等，但是這名怎麼會有人戴著項鍊進去呢？原來這名6旬男子不是病人，是陪檢的家屬。男子的太太在做完膝蓋的MRI檢查後，下床需要人協助，於是她請技術員叫他先生進來幫忙，不過，這是違反規定的，家屬不能進入檢查室。

檢查不是結束了，怎麼還有強大磁力嗎？陳志金說明，MRI即使沒有在「檢查」時，仍然是有磁力的。MRI在掃描結束的時候，主磁場（B₀）仍然是全強度存在的，只要沒有「去磁」（quench），磁場就會一直存在，只有梯度磁場和射頻脈衝會停止。這意味著，3T MRI檢查完畢，主磁場仍是3 Tesla，病人推離掃描床或離開檢查室時，掃描室裡的環境磁力仍然是非常的高，必須非常小心。

MRI即使沒有在檢查時，仍然是有很強的環境磁力」陳志金強調，這點非常重要，之前也發生過「氧氣鋼瓶」、「鐵床」整個被吸到機器的悲慘事件。因此保命的原則是，身上沒有清掉所有金屬以前，即使檢查室內發生緊急狀況，也都不能冒然衝進去，無論是家屬或醫療人員。

不少人不解為什麼男子頸部的這條項鍊會這麼可怕？陳志金解釋，男子佩戴的不是普通的項鏈，是1條重達20磅，約達9公斤的金屬「鏈條」，他平日用做重訓使用。據他太太描述，技術人員也知道他身上有這條鏈條，不知為何當下會允許他進入檢查室。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中