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健康 > 抗老養生 > 運動復健

重複性經顱磁刺激技術 助中風患者復健有加乘效果

2025/06/03 10:09

重複性經顱磁刺激技術可助中風患者翻轉復健困境。（院方提供）

重複性經顱磁刺激技術可助中風患者翻轉復健困境。（院方提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在醫療科技持續精進的今日，中風後的復健治療亦開啟嶄新篇章。新竹臺大分院引進「重複性經顱磁刺激技術（rTMS）」，結合非侵入性腦部刺激與個別化復健計畫，為病人帶來翻轉康復困境的全新希望。

rTMS是一種非侵入性腦部刺激技術，透過磁場脈衝針對大腦特定區域進行精準刺激，促進神經連結修復與功能重建，利用大腦皮質的可塑性進行功能調控。該技術原先多應用於憂鬱症治療，近年於中風病人的復健領域也顯現良好成效。

根據臨床研究與實際觀察發現，接受rTMS輔助治療的病人，在手部動作、步態穩定與語言表達能力方面均有顯著改善，搭配傳統復健課程，有助強化療效、加速康復進程。這種融合科技與復健的療法，正逐步改寫傳統神經康復的模式。

新竹臺大分院神經部副主任陳凱翔指出，rTMS在中風康復方面展現三大應用亮點：

1.運動功能復健：中風後常見肢體偏癱或活動困難。rTMS透過刺激大腦的運動皮質區域，尤其在剛中風的初始期間，能有效促進神經傳導與肌肉控制能力，幫助患者提高手臂與腿部活動範圍，減輕因中風後的肌肉強直與無力感，使走路、抓握等基本動作逐步恢復。

2.語言功能改善：根據目前臨床文獻，語言區受到中風損傷時，病人可能出現失語症。rTMS可透過刺激語言相關區域，重建大腦語言神經網絡，有助於恢復說話、理解、表達等能力，讓患者重新開口，重拾與人溝通的信心與能力。

3.減輕偏癱與失用症狀：偏癱側的肌肉控制與動作協調問題，往往是中風患者日常生活的一大困擾。rTMS能透過平衡大腦兩側半球的活化程度，減少異常神經活動，進而提升動作協調性與準確性，改善日常自理功能。

陳凱翔強調，rTMS並非取代復健，而是與復健療程有加乘的效果。rTMS可設定個別化治療模式，依病人病灶位置與症狀設定刺激參數，結合精準影像定位與跨專業團隊合作，達成1+1大於2的整合效果。

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