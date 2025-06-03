台灣醫療亮眼國際 聖保羅聯邦大學與長庚大學簽合作協議

巴西聖保羅聯邦大學（Unifesp）與長庚大學完成國際醫衛人才交流合作協議異地簽署

前排右起：聖保羅聯邦大學校長Raiane Patricia Severino Assumpção、駐聖保羅台北經濟文化辦事處處長朱怡靜；後排右起：長庚大學校長湯明哲、國際長李健峰

。（聖保羅經文處提供）

〔駐巴西記者謝如欣／聖保羅報導〕台灣醫療享譽國際，以醫學為主要學科的聖保羅聯邦大學（Unifesp） 校長亞松佩頌（Raiane Patricia Severino Assumpção），2日在聖保羅台北經濟文化辦事處長處朱怡靜的見證下，與長庚大學校長湯明哲，視訊簽訂國際醫衛人才交流合作協議，期待未來台灣與巴西雙邊醫學生，在醫療與公共衛生領域有更緊密的互動。

繼巴西台僑走上聖保羅街頭聲援台灣加入世界衛生組織行動後，台灣先進的醫療體制與技術再度吸引巴西醫學界的重視。聖保羅聯邦大學創校近百年，在巴西的醫學、健康與生物科學領域的成就非凡，也積極培養人文教育及科技法律領域多元人才，校長亞松佩頌表示，這是該校與台灣高等教育機構簽署的第一份協議，學校相當重視，也期待日後推動更多雙邊學術與文化交流。

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長庚大學湯明哲校長指出，教育的本質在於交流與連結，本協議的簽署旨在促進長庚學生跨文化學習與生活體驗，同時及強化長庚醫衛體系在臨床與公共衛生國際實作經驗的目標，未來兩校將實際推動雙邊交換學生實習機制，共同培養出更多具備專業能力與國際視野的醫衛人才。

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