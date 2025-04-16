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台大醫院擬漲掛號費且限號？院長澄清：無調漲與限號

2025/04/16 13:54

台大醫院院長吳明賢。（記者林志怡攝）

台大醫院院長吳明賢。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕為控管合理門診量，健保署今（2025）年推出「醫院個別總額」新制，但近期陸續傳出醫療院所將採取調漲掛號費等作法因應，台大醫院更傳出「門診要限號」，避免做太多、健保給付遭斷頭。對此台大醫院院長吳明賢出面駁斥，強調台大醫院「沒有要漲掛號費、也沒有限號」，不知為何外界會將兩件事聯想在一起。

健保署於去（2024）年底提出「醫院總額分區共管試辦計畫」，並從今年起試行，依據醫療院所前一年的收入，保障給付額度，每季結算時扣除剛性需求計算成長率，再依據事先訂定的點值給付，且成長率超過一定數值的部分，將不予給付。

然而，近期傳出各醫療院所為因應「個別醫院總額」新制，考慮調漲掛號費，台大醫院更傳出要限制門診掛號數，避免「做太多」，在健保計算給付時，遭到斷頭。

但對此吳明賢澄清，台大醫院一直都有進行績效改革，去年2月即調整規定，若醫師看診超過60人診察費要打折，超過80人後就不計算診察費，相當於沒有績效，希望醫師、護理人員不要太累，也避免醫師看診到很晚，護理人員、藥師都要陪醫師加班的情況，另一方面也希望藉此把患者分散給年輕醫師，與健保改革無關。

「我就常常在做義診，即使我是院長也沒有特權」、「我自己看診都超過80個，我是自己先砍自己」，吳明賢強調，醫院沒有限制醫師掛號人數，只是院內調整，尤其轉診來的患者沒有掛不到號的，醫師也不忍心拒絕轉診來的患者，很多醫師還是會看超過80人，「就單純做功德、做志業。」

吳明賢坦言，健保個別總額新制下，醫學中心門診不超過55%，可是過去不容諱言，門診成本比住院低，很多醫院用門診盈餘補住院不足，醫學中心也有很多醫院不想收的患者，既成事實是這樣，突然改變，又無法提升住院收益令人擔憂，門診住院比例是否合理規定還有討論空間。

此外，吳明賢說，國外實施醫療總額時，月底、年底就會出現醫療人球，健保要求大家門診少看一點的同時，是否有其他補償措施？雖肯定健保署力求實現分級醫療的用心，但健保實施30年，不能突然政策口號下來就要求改變看病習慣，只把財務壓力嫁接給醫院。

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