健康網》小心室內的高溫環境 成為健康隱藏危機

羅格斯大學（Rutgers University）研究指出，在高溫環境工作，存在健康風險，呼籲加強室內工作場所的防熱保護；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日發生供應宜蘭國小、中山國小營養午餐的中央廚房，整個空間平均34度，廚工吃不消想開電風扇卻被制止，導致過熱昏倒。高溫工作環境存在健康風險長期遭忽略，一份來自羅格斯大學（Rutgers University）研究報告發現，暴露在室內高溫的工作環境，正為零售和餐飲服務勞工，帶來隱藏的高溫危機，呼籲加強室內工作場所的防熱保護。

《Newswise》報導，來自羅格斯大學新布朗斯維克分校（Rutgers University–New Brunswick）社會學副教授哈娜・謝波德（音譯，Hana Shepherd）所撰寫的報告指出，室內高溫暴露已成為服務業勞工日益嚴重的問題。

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哈娜・謝波德表示，沒想到室內高溫的情況竟然這麼嚴重，數據顯示，全美有數百萬名服務業員工在每年夏天都經常暴露在可能不安全的室內高溫中，而且他們幾乎無能為力改善此情況。「這會對他們造成各種健康風險。」

研究根據對全美3514名服務業員工的數據分析發現，許多室內工作者普遍反映感到過熱，並經常處於超過華氏80度（約攝氏27度）的高溫環境中，卻缺乏改善途徑。

在從事零售或餐飲服務的室內工作者中，有65%表示在工作時感到不舒服的炎熱或過熱，36%則表示經常或總是感受不舒服的高溫。研究發現，在室內零售工作者中，感受到最高熱暴露比例的是倉庫員工（63%）、速食店員工（58%）以及餐廳員工（52%）。

研究還進一步看到，近40%的室內零售店員工被排除在熱暴露標準和規範之外，因此，研究人員呼籲室內高溫政策要更全面。

這份報告由「轉變計畫」（the Shift Project）共同發表，該計畫是由哈佛大學甘迺迪學院馬爾科姆・維納社會政策中心（Harvard Kennedy School’s Malcolm Wiener Center for Social Policy）與加州大學舊金山分校（University of California, San Francisco）聯合倡議的研究計畫。共同作者包括加州大學舊金山分校社會學教授克莉絲汀・哈克內特（音譯，Kristen Harknett）以及「轉變計畫」的博士前研究員亨利・傑克森（音譯，Henri Jackson）。

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