出國戲水染「類鼻疽」 四肢截肢保命

▲涂川洲醫師表示，患者的右肺有2處膿瘍，送檢化驗結果確診感染「類鼻疽桿菌」。（員榮醫院提供）

記者陳冠備／彰化報導

▲感染「類鼻疽桿菌」的男子雙腳裝上義肢，並積極接受復健，展現生命鬥志；圖為情境照，圖中患者非本文當事人。（員榮醫院提供）

40歲李姓男子去年暑假與家人前往越南海島旅遊，回國後感到右胸疼痛，並有發高燒、喘不過氣狀況，到醫院檢查，竟感染罕見的「類鼻疽桿菌」，且已併發嚴重肺炎與敗血症，雙腿與部分手指必須截肢才能保命。術後李男裝上義肢，積極接受復健，如今已能靠助行器在家行走，甚至能上下汽車與外出踏青。

裝義肢復健 重新站起來

李男表示，去年7月與家人一起到越南某著名海島遊遊，期間曾到海灘戲水，回國後，右胸開始疼痛，曾到附近小醫院檢查，但未發現明顯異狀，但因疼痛加劇，且開始有高燒，喘不過氣症狀，覺得事態嚴重，趕緊到員榮醫院就醫。

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員榮醫院副院長、胸腔內科醫師涂川洲表示，檢查發現李男右肺有浸潤現象，電腦斷層顯示兩處膿瘍與胸腔積水，立即安排肺部清創手術，並送檢確認感染「類鼻疽桿菌」，才造成患者肺部嚴重感染。

涂川洲說，李男到院後，病情已開始惡化更一度休克，需插管與仰賴葉克膜維生，幸好最後撐過關鍵期，不過治療過程中，患者因敗血症併發四肢末端缺血壞死，不得不進行截肢手術，包括右腿自大腿根部切除，左腿膝下截肢，雙手多指亦遭截除，對患者與家屬都是重大打擊。

員榮醫院復健科主任陳冠霖表示，李男非常堅強，截肢後，積極配合治療，完成長達數月抗生素療程，同時在家人強力支持鼓勵與陪伴下，雙腿裝上義肢並展開復健，為此，員榮醫療團隊依李男病況量身訂做復健計畫，從核心肌群、上肢強化到坐站平衡練習，逐步建立行走能力。

「他的雙腿雖已截肢，但生命的力量並未被奪走」涂川洲說，類鼻疽桿菌多存在於熱帶土壤與積水環境，患者曾在當地海灘戲水，可能因此遭感染，儘管如此，李男選擇面對，靠鋼鐵般意志從截肢重創中挺過來，不僅是重建雙腳，而是重拾人生，可說是「生命鬥士」。

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