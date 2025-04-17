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健康網》薑黃素護心又排毒！ 營養師：搭它一起吃提高吸收率

2025/04/17 09:31

營養師表示，薑黃素對身體有益，能抗氧化、促進肝臟解毒功能、護心、提升專注力等；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，薑黃素對身體有益，能抗氧化、促進肝臟解毒功能、護心、提升專注力等；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕料理中常見的「薑黃」不只是天然香料，其中的薑黃素（Curcumin）更對身體大有益處。營養師王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文指出，薑黃素有抗發炎、抗氧化、促進肝臟解毒功能、護心、提升專注力等好處，不過薑黃素的吸收率偏低，建議與黑胡椒（含胡椒鹼）或油脂一起攝取，能大幅提升吸收率。

薑黃素6大功效與健康好處

●抗發炎：薑黃素能抑制體內慢性發炎反應，對於現代人常見的關節炎、腸胃發炎等症狀特別有幫助。

●抗氧化：它是強效的天然抗氧化劑，幫助身體減少氧化壓力，保護細胞、延緩老化、增強免疫力。

●促進肝臟解毒功能：薑黃素有助於活化肝臟酵素，有助排毒、保肝，對長期外食、熬夜、常喝酒者尤其有益。

●保護心血管健康：薑黃素可調節膽固醇、降低血脂，並具備保護血管內皮細胞的作用，有助降低心血管疾病風險。

●助於提升情緒與專注力：一些研究發現，薑黃素有潛力影響腦內神經傳導物質，有助於舒緩壓力、改善情緒低落。

●調節血糖與新陳代謝：初步研究顯示，薑黃素對於穩定血糖與代謝健康也具有潛力，對代謝症候群患者可能有幫助。

王證瑋指出，雖然食用天然薑黃粉可以補充少量薑黃素，不過薑黃素吸收率偏低，要達保健效果需足夠劑量，因此民眾食用時可與黑胡椒（含胡椒鹼）或油脂一起攝取，能大幅提升吸收率，或是尋求專業建議，選擇合適的營養補充品。

最後，他提醒，有膽囊疾病、懷孕、凝血功能異常者，在補充薑黃素前，最好先諮詢醫師或營養師再服用。

營養師提醒，孕婦、有膽囊疾病、凝血功能異常者，在補充薑黃素前最好先諮詢醫師或營養師再行服用；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

營養師提醒，孕婦、有膽囊疾病、凝血功能異常者，在補充薑黃素前最好先諮詢醫師或營養師再行服用；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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